Barella svuota l’armadietto dopo la disfatta, via per 76 milioni: la destinazione

Amarezza e delusione stanno travolgendo i tifosi dell’Inter nelle ore successive rispetto alla finalissima di Champions League persa in malo modo contro il Paris Saint Germain.

Lo 0-5 incassato a Monaco di Baviera ha chiuso un’annata potenzialmente promettente a zero titoli aumentando il dispiacere dopo il campionato perso nel testa a testa contro il Napoli. Serpeggia quindi sconforto nell’ambiente interista ed anche attraverso le parole di un leader come Barella è possibile misurare il termometro delle emozioni della squadra.

Il centrocampista italiano nel post partita ci è andato giù pesante: “Dopo questo match rimane tanto dispiacere perché l’immagine che resta di questa finale cancella un po’ il grande percorso che abbiamo fatto – ha commentato -. Resto orgoglioso di questa squadra e di quanto abbiamo fatto, ma bisogna fare i complimenti al Psg perché è stato superiore in tutto. L’hanno voluta più di noi”.

Nell’amarezza generale Barella ha evidenziato: “Il nostro dispiacere più grande è aver dato l’impressione che il Psg ci tenesse più di noi”. Non è bastato quindi tutto ciò che è stato mostrato nel percorso per l’Inter, che nell’ultimo atto al cospetto del Paris è rimasta annichilita da un avversario ben messo in campo, con una chiara identità e soprattutto ricchissimo di talento in ogni reparto.

La batosta in casa Inter quindi si sente e porterà possibili strascichi anche nel prossimo futuro. In questo senso ora arriva l’estate di mercato che potrebbe radicalmente cambiare volto alla squadra a partire da alcuni protagonisti.

Calciomercato Inter, Barella ancora insieme a Inzaghi: maxi affare in Arabia Saudita

Da ormai qualche settimana si parla con insistenza dell’interesse dell’Al-Hilal per Simone Inzaghi con tanto di proposta da 50 milioni di euro complessivi per due stagioni.

La finale di Champions in questo senso sembra anche la chiusura di un ciclo e l’allenatore piacentino potrebbe quindi farsi tentare dalla forte proposta saudita. Gli stessi lidi che potrebbero ospitare anche lo stesso Nicolò Barella, il quale secondo ‘Tuttosport’ sarebbe finito nel mirino dell’Al-Hilal.

L’intenzione sarebbe quindi quella di presentare un’offerta economica decisamente elevata che possa convincere sia il calciatore che il club. Barella è un pilastro e leader dello spogliatoio ma dall’Arabia Saudita ci proveranno a suon di milioni.

I biancoblu di Riad potrebbero mettere sul piatto 75-76 milioni di euro a fronte della valutazione da circa 80 che l’Inter farebbe del calciatore. Soldi freschi che permetterebbero ai nerazzurri di rivoluzionare la rosa.