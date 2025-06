Paura in Serie A, terribile incidente e corsa in ospedale: la nota del club

Incendio nella notte ed enorme paura per un club di Serie A. I danni non sono mancati: arriva il comunicato ufficiale della società

La stagione si è ormai conclusa dopo la fine del campionato di Serie A ed anche l’ultimo atto in Champions League. Spazio quindi ora ad una fase di pausa che precederà l’inizio del Mondiale per Club.

Tra le squadre che non saranno impegnate nella manifestazione c’è anche la Fiorentina che ha chiuso l’annata al sesto posto assicurandosi un’altra qualificazione alla Conference League, nella speranza di cambiare l’epilogo rispetto alle ultime annate. La Viola ha peraltro già incassato il primo scossone della post season, con l’addio di Palladino che ha privato la squadra dell’allenatore costringendo Pradè e soci a lavorare su un nuovo tecnico.

Sarà quindi una stagione di novità per i toscani che intanto nelle scorse ore sono stati purtroppo protagonisti di un brutto evento di cronaca. Nella notte tra sabato e domenica si è infatti consumato un incendio al Viola Park, centro sportivo della Fiorentina, che ha portato ad attimi di ansia e paura.

A parlarne la stessa società toscana con un nota ufficiale dalla quale si apprende: “ACF Fiorentina informa che nella nottata un incendio, le cui cause sono ancora da chiarire, è divampato all’interno di una camera del padiglione dedicato al settore giovanile del “Rocco B.Commisso” Viola Park. Il sistema d’allarme, le procedure di emergenza e la preparazione del personale presente hanno garantito rapidamente l’evacuazione della struttura”.

Paura in casa Fiorentina: un incendio colpisce il Viola Park

La struttura è stata quindi immediatamente evacuata, ma non sono mancate alcune conseguenze come evidenziato dal prosieguo del comunicato della Fiorentina: “Alcune persone sono state condotte per accertamenti in ospedale e accompagnate dai nostri sanitari sono già state dimesse e in buone condizioni. La zona del padiglione colpita dell’incendio è stata, al momento, isolata e messa in sicurezza”.

Tanta paura dunque nella notte nella struttura a tinte viola. Nelle ore seguenti sono arrivate anche le parole del sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, che attraverso una nota ha commentato l’accaduto dichiarando: “Le immagini delle fiamme al Viola Park sono impressionanti. È stata una notte difficile, ma fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze. I ragazzi e l’accompagnatore sono sotto osservazione, ma stanno bene”.

Infine: “Ringrazio i vigili del fuoco e il personale intervenuto per la prontezza che ha evitato un bilancio peggiore. La nostra comunità è vicina alla Fiorentina in questo momento”.