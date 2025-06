Dimissioni Simone Inzaghi, annuncio di questi minuti: svolta Inter

L’avventura di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter potrebbe terminare stavolta nel peggiore dei modi. Dopo quattro anni tra vittorie, successi e qualche delusione c’era grande attesa per la finale di Champions League ma l’Inter ha subito una delle peggiori sconfitte della sua storia, un 5 a 0 in finale che riscrive la storia della competizione e getta i tifosi nel baratro assoluto.

Il giorno dopo una sconfitta del genere è tempo di fare i conti e si pensa a chi sono i colpevoli di una sconfitta pesantissima, e tra questi non poteva mancare Simone Inzaghi. Dopo aver perso grosse chance tra supercoppa italiana, coppa Italia e scudetto il tecnico termina l’annata nel peggiore dei modi, un 5 a 0 che non lascia adito ad altri commenti, e Inzaghi è costantemente sotto accusa.

La tifoseria è divisa riguardo l’allenatore nerazzurro ma la maggior parte non vuole più saperne di lui dopo il ko di Monaco di Baviera. Un ko che resterà purtroppo nella storia dell’Inter e Inzaghi non è riuscito a caricare bene la squadra, i calciatori sono apparsi scarichi sia fisicamente che mentalmente e la squadra nerazzurra ha subito numerose critiche. Inzaghi è sotto accusa ed ormai il suo addio è cosa praticamente fatta, il tecnico saluterà a fine stagione. Ma c’è chi va ancora peggio con il tecnico.

Addio Inzaghi, la sentenza è netta

Nelle prossime ore si deciderà il futuro del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi e l’allenatore è appeso ad un filo ma per i tifosi invece è durissima. In molti in queste ore chiedono la testa del tecnico e chiedono addirittura che sia l’allenatore a rassegnare le dimissioni e salutare cosi con dignità il club nerazzurro.

Tweet del genere si stanno ripetendo in queste ore e l’allenatore sembra avere le ore contate. Appare al momento complicato vedere la permanenza del tecnico per ricominciare daccapo. Il club intanto sfoglia la margherita sui possibili sostituti e piacciono in particolare De Zerbi e Fabregas, nomi giovani e con ampi margini di crescita mentre parte dietro invece Chivu. I tifosi intanto sono scatenati in queste ore e sono molti i fan a criticare il tecnico azzurro.