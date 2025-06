Ultim’ora, Nadal torna in campo: mondo del tennis impietrito

Sta ormai per cominciare la seconda settimana del Roland Garros, il più atteso torneo su terra battuta e secondo Slam di questa interessante stagione. C’è grande attesa per la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ed i tifosi sperano in una nuova finale dopo il match di Roma ma quando parli di Roland Garros non puoi non ricordare e fare riferimento a una leggenda del calibro di Rafael Nadal.

Il fenomeno spagnolo ha vinto 24 titoli del Grande Slam e soprattutto ha vinto 14 Roland Garros, realizzando uno dei più grandi record di tutti i tempi. Dopo le difficoltà dello scorso anno Nadal ha ricevuto il giusto tributo in questo torneo e ad inizio Roland Garros gli organizzatori hanno celebrato in grande modo la leggenda sportiva.

Tanti per celebrare il fenomeno maiorchino, la famiglia, i suoi colleghi e tra gli altri i rivali di sempre Roger Federer e Novak Djokovic ed anche ‘Zio Toni’ Nadal, zio e storico coach del tennista spagnolo ed i due hanno realizzato diverse imprese insieme. Proprio Rafael Nadal ha parlato in queste ore ed ha svelato un clamoroso retroscena riguardo suo nipote: parole che fanno sognare tutti gli appassionati di tennis ed i suoi tifosi.

Rafael Nadal, l’annuncio lascia a bocca aperta

In questi giorni gli organizzatori del Roland Garros hanno dedicato una bella cerimonia a Rafael Nadal ed è stata svelata con la sua impronta sul Philippe Chatrier. L’ex storico coach di Rafa, ‘Zio Toni’ Nadal ha rilasciato dichiarazioni interessanti sugli account media del Roland Garros:

“Immagino che presto potrebbe giocare una sfida esibizione con Roger Federer, l’obiettivo è restituire un pò di ciò che il tennis ha dato a loro” e Toni ha sottolineato che sarebbe bello vedere loro due e anche Novak Djokovic, anch’egli a 38 anni ormai vicino al ritiro e potremmo presto vedere i tre atleti impegnati fuori dal circuito ma in spettacolari esibizioni. Anche Toni Nadal ha spiegato:

“Sarebbe davvero speciale per la gente rivederli a giocare tutti e tre e penso che dovranno fare qualcosa, la gente farà di tutto per poterli nuovamente vedere tutti quanti insieme”. Le nuove generazioni si coccolano Carlos Alcaraz e Jannik Sinner mentre però gli appassionati di tennis continuano a pensare ai Big Three e alla storia che hanno fatto tutti insieme all’interno del circuito.