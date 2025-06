Bufera Netflix, esplode la rabbia degli utenti: è stato cancellato!

L’emittente Netflix è giunta ad una decisione molto importante e che non farà sicuramente piacere a tutti i fan. Netflix è un broadcaster in streaming che ogni mese o anche possiamo dire ogni settimana garantisce servizi come videogiochi, film e serie tv ed ha ottenuto grande successo non solo a livello nazionale ma in tutto il mondo.

Ogni anno Netflix lancia produzioni molto interessanti, destinate a fare record su record. E’ quasi sempre cosi anche se talvolta i risultati non sono quelli sperati e si deve arrivate cosi alla chiusura anticipata del programma, o nel caso della serie. Lo scorso anno ad esempio fece molto scalpore la decisione di Prime Video di cancellare My Lady Jane, la rivisitazione in costume della vicenda storica di Jane Grey e il no mandò in subbuglio i fan.

Stavolta non si tratta di Prime Video ma Netflix e in questo caso è una nuova serie a non esser stata confermata, i fan già auspicavano una nuova stagione ma invece c’è stato il brusco stop e dopo solo una serie. Stiamo parlando della serie Manuale per Signorine, un comedy Drama spagnolo che ha avuto grande successo qualche mese fa ma che – abbastanza a sorpresa – è stata cancellata. La decisione però non è stata affatto gradita e diversi fan hanno espresso il loro malcontento sui social.

Manuale per Signorine, no definitivo di Netflix: ecco la verità

Ogni anno Netflix propone e lancia nuovi interessanti prodotti ma non sempre hanno i risultati sperati. Nel caso di Manuale per Signorine tutti davano il rinnovo quasi scontato, specialmente visto gli ottimi risultati a livello di visite, ma invece la piattaforma ha chiuso in anticipo la serie che non avrà quindi il finale che tutti i fan desideravano. Nessuno saprà cosa accadrà tra Elena Bianda e il suo ‘grande amore’.

Inoltre è stato chiarito il vero motivo di questo no alla serie ed è purtroppo legato ai costi. La serie è ambientata nell’Ottocento e prevede un vero Drama in costume, è difficile andare avanti se la serie non ottiene un grandissimo successo, un pò quello che ha trovato Bridgerton. La serie Manuale per Signorine è cosi cancellata anche se i fan non hanno spento tutte le speranze.

E’ successo già in passato, basti pensare a serie come La Casa di Carta o Valeria, che Netflix decidesse di cambiare nuovamente idea, ascoltando il pensiero dei suoi fan. Al momento il no è ufficiale, ma i fan sperano di cambiare tutto e ottenere cosi una svolta per il noto programma.