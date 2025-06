Altro che colpi di sole, è questa la nuova tendenza che le ragazze stanno amando: perfetti anche per l’estate

Quando si tratta di capelli, si sa benissimo che dovranno essere tenuti sempre perfettamente puliti e ben sistemati. Sono tra le prime cose che si osservano in una persona e che faranno da vero e proprio bigliettino da visita. Negli ultimi anni, soprattutto le donne, amano osare con i propri capelli, creando colori e sfumature particolari, che permetteranno di ottenere un look unico.

Tra le varie sfumature di colore, quelle ottenute dai colpi di sole sono senza dubbio le più naturali. Questa tipologia di trattamento, infatti, è una tecnica di colorazione dei capelli che consiste nello schiarire alcune ciocche in modo sottile e naturale, simulando l’effetto che il sole produce sui capelli durante l’estate. Aiuta a creare luminosità e movimento nella chioma senza un cambiamento drastico del colore. Si tratta di un trattamento adatto a tutti i colori di capelli, ma più visibili su capelli castani o biondi.

Basta con i classici colpi di sole, adesso è questa la tendenza che fa impazzire gli hair-stylist: è perfetta proprio per l’estate

Ovviamente, anche quando si tratta di capelli siamo un po’ soggetti a quella che risulta essere la moda del momento. Infatti, negli anni si sono susseguiti innumerevoli trattamenti, che hanno permesso di ottenere degli effetti nei capelli davvero molto particolari. Ebbene, anche per quest’estate c’è qualcosa che sta per cambiare per sempre il modo di vedere i colpi di sole.

Ciò che sembra essere tanto di moda in questo periodo e per i prossimi è quella di creare delle mèches rosa, che rappresentano una delle tendenze beauty più in voga per questa estate perché sono molto d’effetto. Delle vere e proprie sfumature di colore tra i capelli, che saranno davvero di grande impatto. Si tratta di una tonalità che risulta essere molto lucente e trasmette vitalità e femminilità. Offre inoltre, la possibilità di modificare l’intensità per ottenere l’effetto desiderato.

Si potranno usare diverse tecniche per portare un tocco di rosa tra i capelli. Ad esempio, si potranno creare dei riflessi rosa nella parte inferiore, una soluzione per chi preferisce uno stile classico; quindi, si può scegliere di colorare le punte con la tonalità di rosa preferita. Oppure si potrà optare per avere degli effetti irregolari sui capelli distribuiti su tutta la chioma. Infine, si potranno tingere i capelli solo della parte anteriore per ottenere un effetto vedo non vedo.