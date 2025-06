Né aceto e né bicarbonato, è questo l’unico rimedio per sbiancare le guide delle finestre: addio allo sporco

Come sbiancare in modo perfetto le guide delle finestre usando solo un prodotto che tutti abbiamo in casa, in poche mosse torneranno come nuove.

Quando si tratta di pulizie delle finestre, è molto importante non dimenticarsi mai di pulire anche le guide. Questi elementi, infatti, hanno un compito molto importante, infatti, si tratta di componenti meccanici che servono a guidare e facilitare il movimento dell’anta della finestra, cioè la parte mobile che si apre e si chiude.

Hanno dei compiti molto importanti e aiutano a mantenere alte le prestazioni delle finestre. Infatti, consentono l’apertura e la chiusura scorrevole dell’anta (nelle finestre scorrevoli). Mantengono l’anta allineata e stabile durante il movimento. Garantiscono la tenuta all’aria e all’acqua, grazie a guarnizioni e incastri precisi. Infine, possono ridurre attrito e rumore grazie a cuscinetti, rulli o materiali speciali. Ecco perché sarà molto importante che siano sempre ben pulite e prive di qualsiasi tipo di sedimento che potrebbe interferire con le sue funzioni.

Come pulire e sbiancare le guide delle finestre per evitare che si possano rovinare: ecco il metodo da provare subito

Polvere, sporco, residui di qualsiasi genere, possono rappresentare un vero pericolo per le guide delle finestre, soprattutto se non si puliscono da tempo e c’è la possibilità che lo sporco accumulato possa impedire il loro corretto funzionamento. Ecco che quindi, sarà molto importante pulire il tutto periodicamente ed assicurarsi di eliminare ogni traccia di sporco.

Ma qual è il metodo migliore per agire? In genere, quando si tratta di queste pulizie aceto e bicarbonato non possono mai mancare, ma in questo caso specifico non saranno efficaci, in quanto potranno sicuramente eliminare lo sporco, ma non riusciranno a ripristinare il bianco naturale delle guide. E cosa bisogna usare allora?

In questo caso ci andremo ad avvalere di un altro valido prodotto che abbiamo in casa: l’acqua ossigenata, che uccide muffe e batteri nascosti negli angoli, solleva lo sporco incrostato, anche senza strofinare intensamente, ed essendo senza prodotti chimici aggressivi, rispetta i materiali e non è pericoloso per la casa. Il procedimento è semplicissimo, per prima cosa basterà aspirare lo sporco più grande. Si andrà poi a versare l’acqua ossigenata direttamente nella guida e si lascerà agire per 10 minuti. Infine, con un vecchio spazzolino strofinare leggermente. Ed infine, risciacquare con un panno e asciugare. Ed ecco delle guide finalmente pulite e bianchissime.