Il Paradiso delle Signore anticipazioni settembre: Umberto e Adelaide ci ricascano di nuovo

Nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore potrebbero esserci interessanti novità per il commendatore e la contessa.

Ci sono legami che non finiscono e che, per dirla con Venditti, «fanno dei giri immensi e poi ritornano». Il rapporto tra Umberto e Adelaide somiglia al corso dei fiumi carsici. Il sottosuolo può anche inghiottire le acque e farle scomparire dalla superficie. Ma in profondità il fiume continua a muoversi silenziosamente creando cunicoli inaspettati e grotte nascoste.

Certo: ci sono stati dei momenti in cui il filo che lega il commendatore e la contessa è sembrato sul punto di spezzarsi definitivamente. Come nel momento della clamorosa cacciata di Umberto da Villa Guarnieri, una decisione di Adelaide sollecitata da Marcello dopo il fattaccio della truffa Hofer con il quale Guarnieri aveva incrinato anche il rapporto tra Barbieri e il fratello Matteo.

Umberto ha incassato il colpo. Con l’arrivo di Odile però il commendatore ha cominciato a cambiare e silenziosamente ha riguadagnato posizioni prima della sconvolgente rivelazione di Adelaide alla vigilia della rischiosa operazione al cuore: Umberto ha appreso dalla bocca della contessa di essere il padre di Odile. E nella prossima stagione questo fatto potrebbe avere un peso decisivo.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni settembre: novità in vista per Umberto e Adelaide?

Lo scorso 26 maggio hanno avuto inizio le riprese della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Già cominciano a circolare le prime anticipazioni sulle trame dei prossimi episodi. Al centro dell’attenzione ci sono proprio Umberto e Adelaide. Il loro rapporto potrebbe andare incontro a una svolta inattesa nelle prossime puntate a seguito della scoperta della paternità di Guarnieri.

In tutte queste stagioni il rapporto tra Adelaide e Umberto ha vissuto un po’ come sulle montagne russe, tra alti e bassi. Nella seconda parte della scorsa stagione, complici i problemi di Odile con Tancredi alla GMM e soprattutto la grave malattia di Adelaide, i due sono tornati a fare fronte comune per il bene della famiglia. Umberto così ha potuto rimettere piede a Villa Guarnieri.

Ne Il Paradiso delle Signore 10 Umberto e Adelaide dovranno decidere come rivelare a Odile che il commendatore è suo padre biologico. Nel frattempo il rapporto tra Adelaide e Marcello potrebbe entrare in crisi a causa della confusione di Barbieri, diviso tra i sentimenti che prova per Rosa (tornata a Bologna dalla madre) e la relazione con la contessa.

Non si esclude che Marcello non possa decidere di allontanarsi da Adelaide per fare chiarezza sui propri sentimenti, mettendo così a rischio la storia con Adelaide. Se la relazione tra i due dovesse naufragare, il rapporto della contessa di Sant’Erasmo con Umberto potrebbe intensificarsi quando verrà il momento di preparare insieme la verità da raccontare a loro figlia.

Ospite da Alberto Matano a “La vita in diretta”, Vanessa Gravina ha parlato di fiori d’arancio in arrivo per la contessa nella prossima stagione del Paradiso. Il candidato naturale alle nozze è parso subito Marcello. Ma adesso la cosa non è poi così scontata. E se fosse invece il commendatore a coronare finalmente il suo sogno di portare Adelaide all’altare?