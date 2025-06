Addio Juve, Marotta lo porta all’Inter in prestito con diritto di riscatto

Juventus, anche l'Inter punta ad un obiettivo dei bianconero: il piano per prenderlo nella prossima sessione di calciomercato

C’è da provare immediatamente a resettare in casa Inter dopo la pesantissima debacle della finalissima di Champions League contro il Paris Saint Germain. I nerazzurri hanno il dovere di rialzare la testa ed iniziare a programmare subito il futuro.

Marotta e soci non hanno infatti più tempo e margine d’errore dopo un’annata da zero titoli che verrà probabilmente ricordata come quella dei grandi rimpianti. La Champions sognata, accarezzata e poi brutalmente persa al cospetto di un PSG molto superiore fa male all’ambiente meneghino, ancora scottato da uno 0-5 che a suo modo ha fatto storia della massima competizione europea.

Un autentico disastro nella mente e nel cuore dell’Inter che ora si ritroverà a leccarsi le ferite in vista del Mondiale per Club, dopo aver perso in rapida successione prima la volata scudetto contro il Napoli e poi l’ultimo atto di Champions.

Inzaghi è finito sul banco degli imputati, così come i calciatori dopo una prestazione troppo al di sotto delle possibilità. Ora però toccherà alla dirigenza rimettere mano alle prospettive del club che proverà a cambiare volto anche attraverso l’inserimento di nuovi innesti nella prossima sessione di calciomercato. Tra i papabili obiettivi anche un calciatore che è stato lungamente accostato alla Juventus.

Calciomercato Juventus, anche l’Inter punta Hojlund: il piano per prenderlo dal Manchester United

La prossima stagione impone quindi importanti cambiamenti nell’organico dell’Inter a partire dalle rotazioni in attacco dove serviranno giovani e forze fresche al netto di Thuram e Lautaro Martinez.

Come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ i nerazzurri hanno un budget di circa 40 milioni per un colpo importante in avanti, nel ruolo di titolare aggiunto dopo il fallimento di quest’anno di Taremi.

Tra gli obiettivi forti c’è un nome che piaceva tanto anche alla Juventus, ovvero quello di Rasmus Hojlund che dopo il flop al Manchester United potrebbe anche essere ceduto in prestito con diritto dai rossi di Manchester che solo due anni fa avevano investito 75 milioni (più 10 di bonus).

Il danese ha chiuso l’attuale stagione con soli 10 gol in 52 presenze e la Serie A potrebbe essere il palcoscenico giusto per un rilancio importante. Piace alla Juve ma l’Inter ci prova e il duello si infiamma. Inoltre i nerazzurri potrebbero prendere anche un secondo attaccante giovane come Bonny per farne l’alternativa a Thuram.