Caldo africano? Con Lidl sei al sicuro: arriva la soluzione pratica ed economica

Il caldo è ormai arrivato. L’anticiclone africano è tornato a presentarsi nella Penisola portando con sé l’alta pressione e di conseguenza le temperature si sono decisamente elevate rispetto alle scorse settimane. Con l’estate che ormai bussa alle porte cresce anche la voglia di pranzare all’aperto e di passare pomeriggi di relax in giardino accompagnati da qualche bevanda fresca.

Con il sopraggiungere delle prime ondate di caldo africano diventa una priorità trovare soluzioni pratiche e economiche per rinfrescarsi. Lo esige il rialzo vertiginoso delle temperature. Restare idratati è di fondamentale importanza per affrontare la stagione calda. Sono sempre più le persone alla ricerca di alternative intelligenti per avere acqua fresca e aromatizzata sempre a portata di mano.

Soprattutto si cerca di evitare il ricorso a qualche costoso impianto o a dispositivi elettronici. Per questo motivo sta prendendo sempre più piede una soluzione semplice ma geniale offerta da Lidl. Si tratta di un accessorio di design in grado di unire praticità e estetica. Insomma, la soluzione perfetta – senza spendere una fortuna – per le giornate torride.

La soluzione pratica e economica di Lidl contro il caldo africano

Quando le colonnine di mercurio cominciano a salire, c’è uno oggetto che potrà tornare molto utile in cucina o in terrazzo. Ci riferiamo al dispenser in vetro per bevande di Lidl. A partire dal 2 giugno, Lidl propone nei suoi punti vendita un dispenser in vetro con rubinetto. Parliamo di un oggetto progettato per accompagnare i momenti estivi, dal brunch domenicale agli aperitivi tra amici.

Il design del dispenser Lidl spicca per la sua essenzialità. La semplicità delle linee lo rende adatto praticamente a tutti gli ambienti. Tra le varianti attualmente disponibili troviamo quella con il tappo verde, da 5,6 litri, per un dispenser alto e slanciato. Ma c’è anche il dispenser più compatto, a righe, con i suoi 4,9 litri di capienza. Infine c’è la variante con da 5,2 litri con la scritta decorativa, ideale per gli amanti dei dettagli visivi.

Un altro vantaggio del dispenser Lidl è la possibilità di rimuovere coperchio e rubinetto, così da renderne molto più semplice la pulizia. Questa soluzione si rivelerà un prezioso alleato per rinfrescarsi nelle giornate estive, anche soltanto con dell’acqua aromatizzata al suo interno: un paio di foglie di menta, qualche fettina di limone e sarà già pronto a impreziosire la nostra tavola. Altro punto di forza del dispenser Lidl in vetro è il prezzo: in questi giorni viene proposto a 8,99 euro a confezione.