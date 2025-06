Khephren Thuram in Champions con un’altra maglia: affare da 39 milioni

La Juventus sta vivendo settimane di grandi cambiamenti in vista di quella che sarà la prossima stagione. La qualificazione alla prossima Champions League rappresentava un passaggio obbligato che la truppa di Tudor ha raggiunto solo all’ultima giornata col successo su Venezia.

Gli introiti della massima competizione europea rappresentavano infatti un traguardo indispensabile per strutturare al meglio le strategie di mercato dei bianconeri che intanto salutano Giuntoli ed hanno accolto Comolli modificando la struttura societaria. Un vento di rivoluzione continuo quello che spira sul mondo Juve che ora potrà concentrarsi anima e corpo anche sul mercato tra entrate ed uscite con nel mezzo anche un Mondiale per Club che può rappresentare un’opportunità.

In questo quadro andrà anche considerato il destino di Tudor, per ora legato alla Juve dal contratto in essere, ma comunque in bilico e sotto esame viste le tante voci su possibili nuovi allenatori per i bianconeri.

Il Mondiale per Club potrà essere un potenziale banco di prova anche per lui in attesa di capire quale sarà la scelta finale sulla panchina dei bianconeri, che dopo il flop del progetto Thiago Motta non potranno più permettersi un passo falso del genere. La società piemontese è a secco di scudetti da anni, e i tifosi attendono con grande ansia la possibile rinascita di una Juve che anche quest’anno ha raccolto pochissime certezze.

Tra le uniche note liete dell’ultima annata c’è il figlio d’arte Khephren Thuram, arrivato a Torino la scorsa estate a fronte di un esborso di circa 20 milioni più bonus. L’ex Nizza per rendimento e potenzialità è forse il colpo meglio riuscito delle ultime due sessioni di calciomercato a tinte bianconere.

Calciomercato Juventus, Thuram può tornare in patria: ci prova il PSG

Thuram jr al suo primo anno in Italia ha raccolto ben 47 presenze, risultando fondamentale nelle rotazioni bianconere, condendo il tutto anche con 5 gol e 6 assist complessivi.

Si tratta di numeri importanti per il classe 2001 transalpino, che si è dimostrato capace di calarsi ad alti livelli in una nuova realtà. Thuram è quindi un pilastro della Juve del presente ed anche del futuro, almeno nei piani teorici della società.

Vanno infatti considerate le imprevedibili strade del calciomercato, che potrebbero anche portare via il figlio di Lilian. Non è infatti da escludere che il Paris Saint Germain, neo campione d’Europa, possa provare a riportare in patria Thuram. Il PSG metterebbe sul piatto una proposta potenziale da 35 milioni di euro più 4 di bonus per un totale di 39. Cifre importanti che certificano la crescita del calciatore.