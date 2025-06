Bagnaia-Marquez, tutto ribaltato in vista del Gp Aragon: gioia Pecco

L’avventura cominciata da compagni di squadra sta mostrando una differenza totale tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Se lo spagnolo sente già sua la Ducati ufficiale ed ottiene record su record diversa è la situazione di Pecco che sta vivendo un’annata da incubo e che al momento è molto distante in classifica. L’azzurro è chiamato a reagire il prima possibile.

La distanza da Marc Marquez in classifica è molto importante ed oltre a perdere il duello con il compagno di squadra Pecco è dietro anche ad Alex Marquez, in pista con la Ducati dello scorso anno. Una stagione da dimenticare e serve una reazione il prima possibile, non solo per provare a rientrare in corsa titolo ma anche per dimostrare di guadagnarsi questo livello di gioco. E Bagnaia tra pochi giorni scenderà in pista su una pista davvero molto amata

Nei prossimi giorni si ritorna in pista e domenica andrà in scena il Gran Premio di Aragon, in Spagna, dove Bagnaia ha avuto uno dei più bei ricordi della sua carriera, i suoi fan non possono dimenticarlo e sono passati tanti anni da quella prima volta, una prima volta che nessuno riesce a scordare, quando capita nel mondo dello sport. Il Gran Premio di Aragon è davvero speciale per Pecco Bagnaia.

Bagnaia Marquez, l’azzurro è chiamato al riscatto

Era il 12 Settembre 2021 e Pecco Bagnaia conquistò proprio nel Gran Premio d’Aragon la prima vittoria in carriera in MotoGp. L’azzurro fu protagonista di una grande battaglia con Marc Marquez, a quei tempi in Honda, ma riusci’ a difendere il primato e conquistò cosi una vittoria storica, che ancora oggi emoziona tutti i suoi fan.

Un successo importante e l’obiettivo domenica è ripeterlo ma allo stesso tempo c’è la consapevolezza che non è affatto facile, anzi tutt’altro visto i risultati in questa stagione. E d’altronde va comunque sottolineato che quello fu l’unico successo su quella pista in tanti anni per Bagnaia che ha ottenuto nel 2022 un buon secondo posto e poi solo risultati molto negativi. Nel 2019 fini’ fuori dalla zona punti, nel 2020 fu costretto al ritiro ed anche nello scorso anno si ritirò definitivamente.

E lo scorso anno fu un disastro totale visto che Bagnaia si ritirò sia nella Sprint che nel Gran Premio prendendo una pesante mazzata in chiave Mondiale, poi perso a discapito di Jorge Martin.