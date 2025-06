Come togliere lo smalto dalle unghie senza acetone: in casa c’è già tutto il necessario, un’idea pazzesca

Come togliere lo smalto dalle unghie anche senza acetone: in casa c'è già tutto il necessario per eliminare subito fino all'ultima traccia.

Le mani, soprattutto quelle delle donne, sono tra le prime cose che balzano agli occhi nel momento in cui si ha una persona di fronte. Trasmettono eleganza e signorilità e proprio per questo sarà molto importante che siano sempre ben tenute e curate. Lo smalto, ad esempio, è uno dei modi per prendersi cura delle proprie mani e per donarle un aspetto decisamente molto più femminile.

Rispetto ad un tempo, oggi sono tantissimi i trattamenti che si possono fare per ottenere mani curate e con uno smalto che non si sbecca dopo pochi giorni. Tuttavia, c’è chi preferisce ancora il metodo classico e utilizza il semplice smalto, da applicare anche in casa da soli e senza nemmeno particolari sforzi. Il problema però nasce nel momento in cui si dovrà togliere e magari è finito l’acetone. Come fare in questi casi?

Come togliere rapidamente lo smalto se in casa è finito l’acetone? Le idee da provare

Immaginate la scena: avete un appuntamento importante, siete in ritardo e vi siete appena accorti che lo smalto sulle unghie è da cambiare. Aprite il mobiletto del bagno e la bottiglietta dell’acetone è vuota. Cosa fare adesso? Invece di farsi prendere dal panico, è bene sapere che esistono alcune valide alternative per eliminare lo smalto anche senza acetone.

La prima alternativa da provare è quella che prevede l’utilizzo di un acido naturale che tutti abbiam in casa: l’aceto. Questo, infatti, è in grado di corrodere la patina colorata superficiale dello smalto, permettendone con facilità la rimozione totale. Basterà bagnare di aceto un batuffolo di cotone e passatelo energicamente sulle unghie ed il gioco è fatto.

Un altro rimedio è quello di mixare aceto e limone. Basterà prendere una ciotolina e riempirla con due parti di aceto di vino bianco e una di succo di limone. Mescolare i due ingredienti e poi immergere le dita nella soluzione ottenuta per qualche minuto. A questo punto, con un batuffolo di cotone strofinare per bene le unghie. In pochi istanti lo smalto sarà stato del tutto rimosso.

Infine, anche l’olio d’oliva è un valido alleato per dire addio allo smalto. Ciò che bisogna fare è prendere del cotone, intingerlo nell’olio e passarlo con decisione sulle unghie per circa 5-6 minuti. Ed ecco quindi, come riuscire ad eliminare lo smalto anche senza acetone.