Sono un’assistente di volo e ti svelo quali sono gli abiti che non dovresti mai indossare in aereo

Prima di prendere il prossimo aereo si dovrebbe sapere che non tutti gli abiti sono adatti per questo tipo di viaggio: a spiegare il perché è proprio un assistente di volo.

Ormai nell’aria si respira già aria d’estate, questi primi caldi che stanno lentamente abbracciando tutta la nostra penisola, stanno spingendo a chi ancora non l’ha fatto a prenotare le prossime vacanze. E visto che ormai manca davvero poco per l’ingresso ufficiale della bella stagione, non resta che preparare tutte le cose per la spiaggia e iniziare a concedersi qualche piccola fuga sulle spiagge vicino casa, in attesa della partenza ufficiale.

Anche per quest’anno l’aereo si afferma uno dei mezzi di trasporto più scelti per poter raggiungere le varie mete estive. Permette un’esperienza di viaggio decisamente più comoda e avendo anche la possibilità di poter fare il check-in da casa, si potranno evitare anche file chilometriche in aeroporto. Tuttavia, per poter viaggiare davvero sereni, sarà importante rispettare le regole affinché non si creino situazioni di disagio per se stessi e per gli altri passeggeri.

Cosa non bisogna mai indossare se si viaggia in aereo: questi abiti sono vietati

Oltre a rispettare le regole vigenti per quanto riguarda la sicurezza in aereo, ci sono anche altre piccole accortezze da adottare. Una riguarda proprio gli abiti che si dovranno indossare durante un volo. Infatti, è proprio un’assistente di volo a spiegare nel dettaglio il perché alcuni indumenti non andrebbero mai indossati in aereo.

A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato Cher Dallas, assistente di volo con oltre sei anni di esperienza, che è diventata virale su TikTok (@cherdallas) elencando i capi che non si dovrebbero mai indossare in aereo. Non si tratta ovviamente di una regola scritta, ma di semplici buone norme di comportamento per evitare di ritrovarsi in situazioni poco piacevoli.

Secondo Cher Dallas, la prima cosa da non indossare mai sono le tute intere, che sicuramene risultano essere comode, ma rischierebbero di rendere l’esperienza di volo non propri piacevole, soprattutto nel momento in cui ci si reca alla toilette. Infatti, togliendo la tuta, la parte superiore potrebbe finire sul pavimento sporco, diventando così un vero ricettacolo di germi e batteri. Meglio evitare anche sandali ed infradito. Il pavimento dell’aereo infatti, risulta essere particolarmente sporco e sarebbe opportuno indossare calzature chiuse.

Infine, magliette a mezza manica e abito troppo leggeri meglio di no, oppure sarebbe preferibile avere sempre un giacchino a portata di mano, in questo caso, sono le basse temperature che potrebbero far ammalare. Quindi, per rendere il volo davvero confortevole, meglio indossare abiti più adeguati.