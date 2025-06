Pogba in una Big di Serie A, l’indizio è inequivocabile

Dopo la lunga sospensione per doping è il momento di ripartire per Paul Pogba, a caccia di una nuova avventura per tornare ad essere a tutti gli effetti un calciatore nel giro dei big.

Il centrocampista francese ha vissuto un paio d’anni terribili tra una carriera arenatasi a suon di infortuni, e una vita stravolta da una squalifica che gli ha inevitabilmente tagliato le gambe. Ora però può scegliere del proprio futuro e sta già lavorando da tempo sul campo per farsi trovare nelle migliori condizioni possibili qualora arrivasse la chiamata giusta.

Il classe 1993 ha infatti ancora la possibilità di tornare a calcare palcoscenici importanti e i tifosi non stanno più nella pelle all’idea di poterlo rivedere in campo. La strada resta in salita ma le ipotesi per un rientro del ‘Polpo’ non mancano.

In primis c’è la Ligue 1 con gli accostamenti a club come Marsiglia (stipendio giudicato troppo oneroso) e Monaco, ma oltre all’eventuale ritorno in patria anche la MLS pare aver mostrato interesse per il suo cartellino. In America il nome di Pogba sarebbe spendibile soprattutto dal punto di vista mediatico tuttavia, il centrocampista preferirebbe un progetto competitivo in Europa per tornare a livelli importanti anche in ottica Nazionale.

Calciomercato, Pogba si allena con Dybala: i tifosi sognano

Le strade per Pogba sono quindi ancora tutte da tracciare dopo un’ultima esperienza alla Juventus costellata di problemi fisici, pochissimi scampoli di partita e quella squalifica che gli ha fatto crollare il mondo addosso.

In bianconero peraltro nel corso della sua prima avventura il francese aveva stretto amicizia con Paulo Dybala creando un legame forte dentro e fuori dal campo. Proprio da un incontro con l’argentino arrivano le ultime novità su di lui.

Nello specifico entrambi hanno giocare qualche partita insieme anche all’influencer calcistico Luva de Pedreiro. A scatenare però i tifosi e le voci di mercato è stato uno scambio social molto particolare.

Nello specifico Dybala ha pubblicato un post insieme a Pogba che recita: “La Serie A ti aspetta”. Una frase molto forte che non poteva di certo passare inosservata agli occhi dei fan che già sognano di rivederli insieme, magari alla Roma. La stessa foto è stata quindi ripubblicata anche dal francese che ha aggiunto “Dove guardi Paulo?”.

Si è trattato di un breve scambio di battute sui social che però ha completamente infiammato la fantasia di chi vorrebbe rivederli fianco a fianco.