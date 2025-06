Bye bye Barcellona, se ne va al Milan: il colpo è gratis

Il Milan ha scelto Massimiliano Allegri per ripartire dopo una stagione quasi totalmente da dimenticare. Non basta di certo la Supercoppa Italia per salvare un’annata ai limiti del disastroso che ha portato in dote un terribile ottavo posto in Serie A oltre ad una eliminazione prematura dalla Champions e una Coppa Italia persa in finale.

Il tutto è stato condito anche da un cambio in panchina tra Fonseca e Conceiçao che non ha portato benefici. Ad Allegri quindi l’arduo compito di provare a ripartire ricostruendo dalle macerie di questa stagione. Per farlo servirà ricompattare l’ambiente, provare a rivalutare il materiale presente nella rosa attuale, al netto di qualche cessione anche pesante, ed inserire poi nuovi innesti possibili.

Il Milan infatti si guarda già intorno a caccia di colpi papabili in entrata che possano andare a migliorare il ventaglio di scelte tra le mani dell’allenatore toscano. In questo senso il centrocampo sarà un reparto particolarmente attenzionato, soprattutto a causa del prossimo addio di un pilastro come Reijnders.

In generale servirà più di un rinforzo in mediana, anche con caratteristiche differenti. In questo senso va a collocarsi il profilo di un centrocampista in scadenza di contratto a fine giugno che a zero potrebbe rappresentare una ghiotta occasione da non farsi sfuggire.

Calciomercato Milan, si accende il duello col Barcellona: Thomas Partey a parametro zero

Tra i tanti calciatori in scadenza di contratto spicca anche il profilo di Thomas Partey, mediano ghanese alla fine della sua avventura all’Arsenal.

Già in passato il suo profilo era stato accostato ad alcuni club di Serie A, tra i quali anche la Juventus. Ora però, a dispetto della concorrenza e dell’alto ingaggio, potrebbe divenire una pedina interessante per il Milan di Allegri.

Nonostante Arteta abbia espresso anche in maniera pubblica e diretta la volontà di trattenere Thomas a Londra, le trattative per il rinnovo procedono a rilento e dunque si aprono le porte di un probabile addio a costo zero.

In Spagna il suo nome è associato a quello del Barcellona, che pure lo segue da tempo, ma non è da escludere che possa fare irruzione il Milan nel tentativo di andare ad inserire in organico calciatori già forti ed affermati che possano fare al caso delle idee di calcio del neo arrivato Allegri. 52 presenze totali con 4 gol e 3 assist è lo score del classe 1993 che ora potrebbe scegliere una nuova strada.