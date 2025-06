Musetti spacciato, tutto scritto al Roland Garros: Alcaraz può esultare

Niente da fare per il campione italiano di tennis Lorenzo Musetti. Tutto confermato, oramai è finito e grandi notizie per Carlos Alcaraz.a

In queste ore si sta disputando il Roland Garros, il tanto atteso secondo torneo del Grande Slam. Una sfida molto interessante che vede protagonisti in primis Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rispettivamente numero uno e numero due al mondo e grandi favoriti alla vittoria finale. Se da un lato ci sono Alcaraz e Sinner però nel circuito ci sono altri atleti interessanti come d’altronde il tennista azzurro Lorenzo Musetti, tra le rivelazioni di questa stagione.

Il tennista carrarino è apparso impenetrabile o quasi sulla terra, ha sempre raggiunto le fasi finali dei tornei su questa superficie e l’unico che lo ha annichilito negli scontri diretti quasi sempre è Carlos Alcaraz, tennista spagnolo che sulla terra parte favorito quasi con tutti e anche in questo caso nella sfida in semifinale partirà favorito, anche perchè rispetto ai tornei precedenti questo torneo prevede uno scontro tre su cinque set e non due su tre.

Per questo e per il fatto che qui a Parigi lo spagnolo è il grandissimo favorito del torneo e i bookmakers vedono il tennista spagnolo nettamente favorito, numeri a dir poco clamorosi e che tendono ‘a distruggere’ il numero due italiano, nettamente indietro nei pronostici da parte dei book. Questi ultimi vedono una sfida senza storia per giocarsi l’accesso in finale con Alcaraz che ha davvero i favori del pronostico.

Musetti nettamente sfavorito, la sentenza su Alcaraz è netta

I bookmakers parlano chiaro, Carlos Alcaraz è nettamente favorito su Lorenzo Musetti, il distacco tra i due appare evidente e anche le agenzie di scommesse vedono Alcaraz nettamente avanti, numeri quasi assurdi per una semifinale. La vittoria di Alcaraz è quotata addirittura a solo 1.14 mentre la vittoria di Musetti contro lo spagnolo è data a 5 volte e mezzo la posta rispetto alla puntata, una cifra molto alta in un match uno contro uno. Le statistiche parlano chiaro e Musetti parte piuttosto indietro.

I precedenti dicono 6 a 1 per Alcaraz e quasi sempre lo spagnolo ha dominato, possiamo dire su qualsiasi superficie. L’unica vittoria di Lorenzo è avvenuta nella finale di Amburgo il 24 Luglio 2022, da allora sono passati quasi tre anni e oltre a ciò va detto che Musetti non ha mai battuto Alcaraz in un torneo del Grande Slam. Un divario netto e quasi impossibile da gestire, la sensazione è che solo un miracolo possa fermare una finale tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, e dovrebbe avvenire più nel lato dell’azzurro, difficile credere ai miracoli e questo ci vorrà per l’azzurro.