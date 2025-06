Amazon, scosso il mondo del fantasy televisivo: cancellata la serie su Prime Video

Prime Video cancella improvvisamente un'amata serie fantasy. I fan protestano ma non sembra esserci spazio per un'altra stagione.

Scossone per il mondo del fantasy televisivo. Proprio in questi giorni è giunta improvvisamente la notizia della cancellazione di una serie su Prime Video. Un taglio che ha del clamoroso, ma del quale Prime Video non ha specificato i motivi. Non sono noti molti dettagli in merito alla decisione del servizio di streaming video on demand di Amazon.

Tra gli addetti ai lavori circola voce però che la ragione principale all’origine dell’eliminazione decisa da Prime Video sia di natura economica. Appare chiaro che i costi di produzione della serie fantasy superavano nettamente i ricavi economici portati dalle visualizzazioni. La cancellazione ha scatenato una valanga di reazioni social, in particolare su X.

Molti fan si sono detti delusi e arrabbiati per la decisione improvvisa di troncare con la serie che tutto sommato aveva fatto registrare recensioni positive. Diversi appassionati si sono sfogati soprattutto su X. Sulla piattaforma di Elon Musk i fan non hanno mancato di esprimere tutto il loro disappunto nei confronti della produzione.

Prime Video, fulmine a ciel sereno sul mondo del fantasy: serie cancellata

Niente da fare per La ruota del tempo. Prime Video ha deciso di non proseguire oltre la terza stagione, da poco arrivata alla conclusione. D’altronde la popolarità de La ruota del tempo non ha mai fatto assurgere la serie al rango delle mega-hit di Prime Video come Il Signore degli anelli: Gli anelli del potere, The Boys o Reacher, tanto per fare qualche nome.

La ruota del tempo ha sempre mantenuto un profilo “medio” in termini di spettatori. Pertanto è arrivato il momento, come da prassi, in cui Prime Video deve avere giudicato insufficiente il ritorno economico. Questo specialmente alla luce di un fatto: una ipotetica quarta stagione avrebbe richiesto un investimento ancora superiore alle tre precedenti.

Insomma: a congiurare contro la serie hanno concorso soprattutto ragioni di budget. Ma non solo: ha pesato sicuramente anche l’allontanamento di Jennifer Salke dal ruolo di direttrice di Amazon MGM Studios: Uno dei più onerosi progetti commissionati dall’ex dirigente – estromessa due mesi fa al termine di una serie di insuccessi – è stato proprio La ruota del tempo.

Senza più la spinta della Salke anche il destino de La ruota del tempo era evidentemente segnato. La nuova dirigenza ha colto la palla al balzo per eliminare una delle principali creature della precedente gestione. E poco importa se il taglio ha scatenato l’ira dei fan che si erano appassionati non poco alla serie con Rosamund Pike nei panni di Moiraine Damodred.