Ho trasformato dei vecchi centesimi in veri oggetti di design: sono pezzi unici e ricchi di personalità

È bastato un pizzico di fantasia per riuscire a trasformare dei vecchi centesimi in veri e propri elementi di design: pezzi unici, che faranno la differenza in casa.

Con l’avvento dell’euro, ci siamo ritrovati i portafogli pieni di centesimi di ogni taglio, da quelli di 1 centesimo, fino ad arrivare a tagli più consistenti come quelli di 50 centesimi. Tuttavia, dato che oggi, quelli più piccoli ormai nemmeno i negozi li prendono più, ci ritroviamo ad avere salvadanai pieni, senza avere la possibilità di poterli usare o di poterli cambiare in pezzi più grandi.

Oltre ai vecchi centesimi che ormai non si usano più nemmeno per comprare un pacchetto di caramelle, capita a tutti di ritrovare in casa vecchie monetine che magari non si gettano via perché hanno un valore affettivo. Ebbene, in questo caso, esistono delle idee geniali per poterle utilizzare tutte e per creare degli elementi di arredo unici.

Come trasformare dei vecchi centesimi in veri oggetti di design

Con il riciclo creativo si ha la possibilità di riutilizzare in casa tutti quegli oggetti che altrimenti andrebbero gettati via. In questo modo, gli si darà una seconda vita e si potranno creare pezzi unici che andranno aggiunti al proprio arredamento. Nel caso specifico dei centesimi, esistono alcune idee originali per trasformarli in veri e proprio elementi di arredo.

Quando si tratta di riciclo creativo, basterà dare libero sfogo alla propria fantasia per poter realizzare dei pezzi unici che andranno a portare un tocco di originalità in casa. Con dei vecchi centesimi ad esempio, saranno diverse le cose da poter preparare. Nello specifico si potrà:

Rivestire un vecchio tavolo e trasformarlo in un pezzo unico Progettare una cornice per specchi o quadri con un tocco vintage Creare sottobicchieri metallici con resina epossidica Decorare vasi, vasi da fiori o barattoli di vetro riciclato Creare delle cornici in cui appendere foto o stampe Creare dei centrotavola

Le idee di certo non mancano, ovviamente avranno bisogno di passaggi ben specifici per poter preparare sia la superficie delle monete che quelle dell’oggetto che si andrà a rivestire o ideare. Quindi, per prima cosa pulire tutte le piccole monetine, si andrà poi a preparare la superficie interessata, successivamente si inizieranno a sistemare i centesimi per dare l’aspetto desiderato e solo alla fine si incolleranno tra loro. Una volta fatto tutto, lasciare asciugare almeno 24 ore ed ecco l’opera d’arte pronta per essere esposta e per essere ammirata dagli altri.