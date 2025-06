Re Carlo sconvolto, l’ultimo gesto fa davvero male: c’entra Lady Diana

Re Carlo III non avrà certo accolto con piacere l'ultimo gesto – legato a Diana – che rischia di allargare ulteriormente un fossato.

Da diverso tempo non c’è pace per la Royal Family. I reali britannici hanno dovuto fare i conti con pesanti avversità negli ultimi anni, a partire dalla clamorosa rottura con il principe Harry che nel 2020 insieme alla moglie Meghan ha detto addio alla famiglia reale. Un fossato ulteriormente allargato tre anni dopo dalla pubblicazione della sua controversa autobiografia Spare.

È da allora che, malgrado qualche timido tentativo di pacificazione, o almeno di distensione, i rapporti familiari tra il secondogenito di Re Carlo e gli altri Royals sono come congelati e ridotti praticamente ai minimi termini. Per giunta a febbraio 2024 è giunta la diagnosi di cancro per il sovrano seguita, a distanza di un mese, dal tumore che ha colpito Kate.

Insomma, colpi micidiali per la famiglia reale britannica, che appare più divisa che mai. Nelle ultime ore è circolata notizia di un altro gesto che aggiunge un altro, inatteso capitolo alla saga dei Windsor e che, con altrettanta certezza, non è un segnale che va nella direzione di una riconciliazione. Alla luce di questo ultimo fatto, il riavvicinamento sembra più lontano che mai. In qualche modo c’entra anche la principessa Diana.

L’ultimo gesto che ha fatto male a Re Carlo, ecco cosa c’entra Diana

A quanto pare il principe Harry avrebbe preso in seria considerazione l’ipotesi di cambiare in Spencer il proprio cognome. Un gesto che avrebbe potuto avere due significati: un omaggio a mamma Diana ma anche, forse, il segnale di una definitiva rottura con la Royal Family. A raccontare il fatto al Daily Mail è stato un amico intimo di Harry.

Il duca di Sussex si sarebbe rivolto allo zio Charles Spencer in occasione di una visita nel Regno Unito per chiedergli consiglio su come adottare legalmente il cognome della madre. Sembra però che la risposta di zio Charles sia stata decisamente negativa. Il tono della conversazione sarebbe stato molto amichevole, ma il consiglio di Charles Spencer è stato chiaro.

Il fratello di Diana avrebbe sconsigliato al nipote di fare un passo del genere, spiega la fonte del Daily Mail. Troppo numerose infatti le complicazioni legali. L’idea di sostituire con Spencer il cognome Mountbatten-Windsor – scelto nel 1960 per i discendenti diretti della regina Elisabetta II e del principe Filippo e assegnato anche ai figli di Harry e Meghan, Archie e Lilibet – non è andata dunque in porto.

Sembra chiaro che il cognome reale non basta più a Harry per raccontare chi è oggi e da dove viene. I rapporti del principe con il padre Carlo III e con il fratello William rimangono sempre molto freddi, distanti e distaccati. La riappacificazione tra le anime contrastanti dei Windsor appare ancora molto lontana.