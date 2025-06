Addio ufficiale all’Arsenal: Sterling in Serie A in prestito

Si è chiusa senza sussulti anche l’avventura all’Arsenal di Raheem Sterling che era approdato ai biancorossi londinesi la scorsa estate in prestito proprio per provare a ritrovare se stesso dopo qualche annata sottotono.

Dall’addio al Manchester City del 2022 per sposare la causa del Chelsea, il rendimento dell’inglese di origini giamaicane è andato via via calando fino al prestito di quest’anno. Con i Gunners ha messo a referto solo 17 presenze in Premier senza ne gol e ne assist, mentre nel computo totale comprensivo di coppe le apparizioni salgono a 28 con una sola rete ed appena 1143 minuti.

Uno score troppo basso per un calciatore che fino ad un paio d’anni fa era ancora sulla cresta dell’onda. Questa stagione all’Arsenal ha infatti sortito l’effetto opposto rispetto a quello sperato, infrangendo ulteriori certezze nella mente del classe 1994 che ora dovrà riprovare in una nuova realtà.

La stessa società londinese che ne deteneva il cartellino a titolo temporaneo ha infatti diramato un comunicato ufficiale che recita: “In vista dell’annuncio ufficiale della Premier League di tutti i giocatori maschili che saranno fuori contratto il 30 giugno, cogliamo l’occasione per ringraziare coloro che ci lasceranno quando i loro contratti saranno completati alla fine del mese. Ciò include giocatori che hanno rappresentato il club a livello di prima squadra, under 21 e under 18, insieme ai membri della nostra squadra femminile, le cui partenze sono state precedentemente annunciate”.

Nel lunghissimo elenco di calciatori diramato dall’Arsenal è quindi presente anche il nome di Sterling che farà rientro al Chelsea in attesa di trovare una nuova sistemazione.

Calciomercato Arsenal, UFFICIALE l’addio di Sterling: idea per la Roma

Sterling dovrà provare altrove a ritrovare quella continuità che tanto gli è mancata soprattutto quest’anno. L’esterno britannico ha infatti ancora un contratto in essere di due anni col Chelsea fino al 2027, motivo per cui saranno i ‘Blues’ a piazzarlo.

In questo quadro potrebbe infilarsi una big di Serie A che sta compiendo una rivoluzione anche tecnica. Nello specifico potrebbe essere la Roma a fare un tentativo per l’ex City che il Chelsea piazzerebbe facilmente anche di nuovo in prestito pur di provare a sbarazzarsi del suo ingaggio.

Sterling non rientra nei piani dei londinesi e nella nuova Roma targata Gasperini il prossimo tecnico potrebbe provare a ritagliargli su misura un ruolo ‘in stile Lookman’. Estro, velocità, fantasia e gol e assist nelle gambe sono alcune delle caratteristiche del talentuoso britannico che in prestito potrebbe fare al caso dei capitolini.