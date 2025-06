Un Posto al Sole anticipazioni: Rossella sotto choc, ricovero d’urgenza in ospedale

Duro colpo per la giovane dottoressa Graziani nei prossimo episodi di Upas. Il motivo? Un ricovero urgente in ospedale.

Un ricovero in urgenza in ospedale metterà Rossella in grande difficoltà. È la principale anticipazione delle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 16 al 20 giugno 2025. Ma non sarà l’unico evento importante nelle trame che gravitano intorno a Palazzo Palladini. Anche la crisi dei Cantieri Flegrei continuerà a farsi sentire sempre più.

Marina e Roberto saranno costretti a fare nuove valutazioni. I due saranno chiamati a trovare nuove strade per evitare che la situazione si comprometta definitivamente. Michele invece si deciderà a parlare con Elena Giordano. Dovrà comunicare alla direttrice della radio alcune scoperte fatte nel corso delle sue inchieste. Le rivelazioni metteranno in crisi Elena.

Insomma, nelle prossime puntate di Un Posto al Sole non mancheranno sorprese e colpi di scena. Nel frattempo la soap in onda nel preserale di Rai 3 ha raggiunto un ottimo 8,2% di share e 1 milione 574 mila spettatori nella giornata di martedì 3 giugno.

Un Posto al Sole, anticipazioni: choc per Rossella, ricovero urgente in ospedale

Rossella verrà molto turbata dall’arrivo in ospedale di una persona in forte stato confusionale e bisognosa di un immediato ricovero. Rossella prenderà in mano la situazione ma scoprirà che si tratta di una vecchia conoscenza. Ma di chi? Le anticipazioni della soap non rivelano ulteriori dettagli sull’identità della paziente ricoverata in ospedale.

Si sa soltanto che la giovane dottoressa dovrà fare i conti con spiacevoli ricordi del passato in occasione di questo improvviso ricovero. Negli scorsi episodi di Un Posto al Sole Rossella è finita nel mirino di Daniele Fusco, pericoloso primario del quale Rosella aveva denunciato gli abusi perpetrati nei confronti suoi e di altre specializzande dell’ospedale.

Sono stati momenti di vero terrore per lei, soprattutto quando Fusco si è presentato armato in ospedale e intenzionato a colpirla. Soltanto l’intervento di Michele ha evitato il peggio, ma il giornalista è rimasto ferito a causa di un colpo di pistola che lo ha costretto a una delicata operazione prima e a una lunga permanenza in ospedale poi.

Nelle prossime puntate la crisi dei Cantieri Flegrei si rivelerà di sempre più difficile gestione. Una situazione che metterà a dura prova Marina e Roberto, costretti a valutare possibili soluzioni alternative per evitare il fallimento della loro azienda. Michele invece si deciderà a parlare con Elena della sua scottante inchiesta sulla famiglia Gagliotti. Per la prima volta la nuova direttrice di Radio Golfo 99 verrà a conoscenza delle scoperte del giornalista sul conto di Gennaro e dei suoi familiari e rimarrà senza parole.