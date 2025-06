Ti manca poco alla pensione e vuoi trasferirti? Allora scegli questo paese: vivi bene e sereno

C'è un Paese che un'autorevole classifica internazionale indica come il migliore al mondo per godersi gli anni della pensione.

Non sono pochi – anzi – quelli che fantasticano sul momento in cui arriverà finalmente il momento dell’agognata pensione. Niente orari stressanti, addio ritmi lavorativi incalzanti. Insomma, il momento in cui l’ufficio si trasforma da realtà del presente in un lontano ricordo. Ecco allora che arriva il tempo di godersi il meritato riposo dopo anni di duro lavoro.

Quello che forse non tutti sanno è che nel mondo esistono delle oasi di pace, in genere poco conosciute, dove non soltanto è possibile godersi il relax e riposarsi, ma anche vivere in maniera più sana, felice e appagante. Almeno è quanto sostiene un’autorevole classifica sulle migliori destinazioni per trascorrere gli anni della pensione. Insomma, piccoli paradisi in terra per i pensionati.

Tutti gli anni l’International Living Annual Global Retirement Index conduce una puntigliosa analisi in modo da individuare i Paesi in cui i pensionati hanno la possibilità di “vivere una vita più sana e felice, spendere molto meno denaro e guadagnare molto di più”. Anche quest’anno l’indagine ha emesso il suo verdetto. Ecco qual è il posto consigliato nel 2025 a chi vuole realizzare il sogno dell’età della pensione: vivere serenamente a un costo accessibile.

Questo Paese è un piccolo paradiso per i pensionati

Il gradino più alto del podio nel 2025 vede spiccare su tutto e tutti la città di Panama, nel cuore dell’America Centrale. Panama, solitamente nota solo per il suo iconico canale, può offrire tanto sul piano della bellezza naturale, a cominciare dalle spiagge incontaminate affacciate su due oceani, ma anche su quello dell’intrattenimento. Lo skyline della capitale dell’omonima repubblica, costellato da moderni grattacieli, fa perdere il fiato.

Panama si è posizionata al primo posto nell’International Living Annual Global Retirement Index soprattutto grazie al mix ben bilanciato di sicurezza, stabilità economia e politica, unito a un costo della vita piuttosto accessibile per chi desidera riposarsi al termine di una lunga carriera lavorativa. Con un budget di poco superiore ai 2 mila euro al mese a Panama ci si può permettere un tenore di vita sostenuto, quasi lussuoso.

Un altro vantaggio considerevole è la mancanza di tasse sui redditi guadagnati all’estero, beneficio notevole per i percettori di una pensione internazionale. Decisamente esigua anche l’imposta di proprietà sulle abitazioni principali, pari appena allo 0,5%. Acquistare una casa a Panama è sicuramente più vantaggioso rispetto a diverse altre mete. Ma non è tutto.

Bisogna infatti parlare del programma “Pensionado Visa”, vero e proprio fiore all’occhiello del Paese centroamericano. In sostanza i pensionati con un reddito minimo dimostrabile di mille euro al mese – da pensione o da altre fonti di reddito stabili – hanno la possibilità di ottenere questo visto speciale in tempi molto rapidi, spesso e volentieri in sei mesi appena. Grazie al visto il pensionato potrà beneficiare di sconti vantaggiosi (dal 50% sui biglietti del cinema al 25% sulle bollette di acqua e luce e sui pasti nei ristoranti).

In questo modo il costo della vita sarà ancora più gestibile. Infime, last but not least, il clima di Panama, caratterizzato da temperature calde e costanti per tutto l’anno, è l’ideale per chi ama le attività all’aperto, con la possibilità di rilassarsi in spiaggia, praticare sport o fare lunghe passeggiate. I panamensi poi sono celebri per l’accoglienza e la cordialità, il che propizia la formazione di nuove amicizie e l’integrazione nella vita sociale.