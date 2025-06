Sinner-Djokovic, allarme a poche ore dalla semifinale: l’annuncio sulle sue condizioni

C'è grande attesa per il big match che andrà in scena tra poche ore tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Occhio però ad una particolare situazione.

E’ arrivato il grande giorno ed è tempo delle semifinali del Roland Garros. La prima vedrà opposta il campione in carica Carlos Alcaraz contro il nostro Lorenzo Musetti, chiamato ad un’impresa che appare al momento più che impossibile. Un match che si preannuncia più che piacevole da vedere ma allo stesso tempo la sfida più attesa è un’altra, il big match di questa sera tra il numero uno al mondo Jannik Sinner e il tennista più vincente di sempre, il 24 volte campione Slam Novak Djokovic.

Si tratta di una sfida leggendaria nel mondo del tennis, il nuovo che avanza e che domina nel circuito contro chi ha dominato per anni e – nonostante i 38 anni già compiuti – vuole dimostrare di essere ancora competitivo. Novak Djokovic è l’uomo delle sfide impossibili e dopo la vittoria su Alexander Zverev ora vuole battere Sinner e Alcaraz per mettersi a caccia dello storico 25esimo Slam.

Il mondo del tennis è in grande attesa per questa sfida, soprattutto per un rapporto non idilliaco. Nole ha tenuto un atteggiamento freddo e distaccato e ha usato qualche frecciatina per parlare del caso Clostebol e della squalifica dell’azzurro e ora i due si riaffronteranno dopo una lunga attesa. I precedenti sono 4 a 4, ma su terra l’unico incontro lo ha vinto il serbo anche se è datato il lontano 2021.

Djokovic Sinner, l’annuncio fa tremare i tifosi

Attraverso le colonne della Gazzetta dello Sport il super coach di Sinner, l’australiano Darren Cahill, ha parlato a ridosso della semifinale del Roland Garros e ha spiegato: “La sfida con Djokovic è eccitante, si tratta di sfidare uno dei più grandi se non il più grande tennista di sempre. Se un mese fa mi avreste chiesto di firmare per la finale del Roland Garros, avrei detto: dov’è che devo farlo? Quindi si, si tratta di una sfida molto eccitante”.

C’è buon umore nel box di Sinner che in questi giorni ha letteralmente annientato tutti gli avversari e quindi c’è molto ottimismo per il match. Cahill ha però voluto frenare questi entusiasmi ed ha chiarito: “In che forma è Jannik? Beh, gli mancano ancora piccoli dettagli come l’anticipo e la reattività, la verità è che deve ancora entrare nel ritmo della gara, sta migliorando ogni giorno. Non so se questo basta per vincere il torneo ma la cosa principale è non guardare troppo in là”.

Cahill ha sottolineato che non si può sottovalutare Djokovic ed anche contro Zverev ha evidenziato che non si vedono affatto i suoi 38 anni.