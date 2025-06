Subito un regalo per Allegri: dalla Juve al Milan per 8 milioni

L’arrivo di Massimiliano Allegri al Milan rappresenta il primo passo per una nuova rivoluzione interna. Il neo allenatore rossonero dovrà ricostruire dopo un’annata ai limiti del disastroso nella quale l’unica nota positiva è rappresentata dalla vittoria in Supercoppa Italiana.

Troppo poco per salvare una stagione passata da Fonseca prima e Conceiçao poi che si è chiusa tra delusioni Champions, la finale di Coppa Italia persa e un autentico incubo in campionato. Serviranno quindi forze fresche anche nella rosa che avrà a disposizione Allegri per iniziare un nuovo ciclo per i meneghini.

Tanti i big potenzialmente in uscita, tra i quali spiccano anche alcuni pilastri dello spogliatoio di questi anni. In particolare con la valigia pronta c’è Mike Maignan, portiere francese che pare arrivato al capolinea al Milan dopo un’annata di alti e bassi sia personali che di squadra.

Le strade tra l’estremo difensore e il Diavolo sembrano dunque destinate a separarsi con il calciatore finito nel mirino del Chelsea che offre la possibilità di giocare la prossima Champions League. A tutto questo si unisce una situazione contrattuale molto particolare che vede quindi il Milan indirizzato verso un possibile addio. Appare chiaro come una cessione di tale portata indurrà inevitabilmente Tare e soci a guardarsi intorno a caccia di un altro portiere affidabile che possa condurre la squadra, rientrando comunque in una politica dei costi.

In questo quadro si inserisce il nome di un calciatore della Juventus che lo stesso Allegri conosce bene.

Calciomercato, incastro tra Juventus e Milan: Perin come erede di Maignan

Qualora Maignan dovesse dunque lasciare il Milan ecco che la società rossonera potrebbe fare anche un tentativo con la Juventus per Mattia Perin. Alla soglia dei 33 anni l’ex genoano potrebbe andare a caccia di una nuova avventura dopo aver ricoperto per tanto tempo il ruolo di alternativa.

Un problema fisico lo ha limitato nel finale di stagione riducendo a 9 le sue apparizioni totali tra tutte le competizioni, ma l’affidabilità resta altissima. Perin ha infatti talento ed esperienza e per costi potrebbe essere l’uomo giusto per i rossoneri.

Va però ribadito che come evidenziato da ‘Calciomercato.it’ il portiere di Latina è nel mirino del Bologna e sarebbe anche stato sondato dal Como. Nel complesso ha un contratto in scadenza con la Juve nel 2027 e il suo futuro dipenderà anche dal peso che avrà in squadra.

Non è da escludere che in questo quadro di incertezza possa provare ad inserirsi il Milan con una proposta da circa 8 milioni di euro, bonus compresi per provare a convincere i bianconeri.