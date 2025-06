Leclerc-Ferrari, annuncio bomba in diretta: addio dopo 7 anni

Nell’ultimo Gp di Spagna è arrivato un sussulto da parte di Charles Leclerc, capace di arrivare a podio con la sua Ferrari al culmine di una gara come sempre non semplice e dominata dal duo della McLaren.

Piastri e Norris conducono quasi senza ostacoli un Mondiale che pare già indirizzato verso i Papaya a dispetto del tentativo di resistenza che sta mettendo in pista un campionissimo come Max Verstappen. Lato Ferrari invece le cose proprio non vanno con il graffio di Leclerc in terra spagnola che non può di certo bastare viste le altissime aspettative che c’erano alla vigilia del campionato.

Le rosse sono infatti lontanissime dalla lotta al titolo sia in termini di risultati che di performance nelle quali spesso si inseriscono anche le Mercedes oltre a Verstappen. C’è quindi tanta delusione in quel di Maranello per quella che doveva essere un’annata di grande rivalsa con l’arrivo nella scuderia di un fenomeno assoluto come Lewis Hamilton.

Insieme a Leclerc la Ferrari in teoria avrebbe un autentico dream team però non supportato dal lavoro effettivo della scuderia che non riesce a fornire una vettura in grado di lottare per i traguardi più importanti. Intanto iniziano ad aleggiare dubbi anche sulla stessa figura di Leclerc, che rischia di restare un eterno incompiuto nonostante un potenziale decisamente importante.

Ferrari, Leclerc è ad un bivio: annuncio sull’addio

Nel nuovo episodio del podcast ‘Terruzzi Racconta’, condotto dal giornalista Giorgio Terruzzi insieme a Pino Allievi e Stefano Nicoli, il tema centrale è stato proprio il ruolo di Leclerc all’interno della Ferrari.

Al centro della discussione proprio la leadership del ‘Predestinato’ nei meccanismi di casa Ferrari, soprattutto dopo l’arrivo di una figura ingombrante come Lewis Hamilton: “La scelta di accogliere Hamilton è stato un errore”, ha evidenziato Terruzzi.

Un messaggio chiarissimo sulla leadership del monegasco che non sembra centrale nel mondo della rossa. Allievi dal canto suo afferma: “Dagli la macchina giusta e ti vince il Mondiale, ma non è quel tipo di pilota che prende in mano il progetto”.

È quindi in questo frangente che arriva il duro verdetto di Terruzzi sul futuro di Leclerc: “Dopo sette anni, o prendi in mano la situazione oppure molli. È intrappolato in un sistema che non lo valorizza a pieno”.

Il monegasco è quindi arrivato ad un bivio della propria avventura in rosso in cui dovrà provare a prendere in mano il proprio destino oppure al contrario lasciare Maranello.