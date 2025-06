Cloro e salsedine hanno scurito i tuoi gioielli? Prova questo trucco e torneranno subito a splendere

È diventato virale il trucco fai da te per far tornare come nuovi i gioielli anneriti dal sudore, dal cloro e anche dalla salsedine: poche mosse e saranno perfetti.

Ora che si avvina sempre di più l’estate e le temperatura, già da ora, sono decisamente più alte, andare al mare o in piscina per rinfrescarsi è sicuramente la scelta giusta da fare. Ovviamente anche in questi posti si dovrà essere sempre perfetti e avere un look impeccabile in ogni sua parte, ecco che quindi, accessori e gioielli non possono di certo mancare, anzi, più ne avremo e meglio sarà.

Tuttavia, proprio un gesto così semplice, come quello d’indossare il proprio anello preferito o l’ultimo bracciale acquistato, può rivelarsi fatale. Infatti, soprattutto se ci troviamo in presenza di accessori non di qualità, sia il cloro che la salsedine possono scurirli, rovinandoli del tutto e facendogli perder la loro naturale brillantezza. Una situazione piuttosto comune, ma che per fortuna ha una rapida soluzione.

Il trucco geniale per rendere perfetti i gioielli anneriti in estate

Cloro, acqua delle terme, sudore e ovviamente la salsedine, sono tutti elementi che possono andare ad influire sul colore degli accessori indossati, facendoli diventare scuri ed opachi. Un fenomeno normalissimo e che spesso si verifica senza nemmeno rendercene conto. Tuttavia, anche se inizialmente la situazione potrà sembrare tragica, basterà davvero poco per fare tornare perfetti tutti i gioielli anneriti.

Non serve affatto recarsi in gioielleria per far tornare come nuovi tutti gli accessori anneriti, perché in casa c’è già tutto il necessario per provare questo efficacissimo rimedio fai da te. Si tratta di un trucchetto diventato virale nel giro di pochissimo e che permette di ottenere risultati da professionista. Ecco tutto quello che servirà:

Ciotola

Foglio di carta argentata

Bicarbonato

Spazzolino vecchio

Panno in microfibra

Gioielli anneriti

Acqua bollente

Per prima cosa mettere a riscaldare l’acqua, la quantità dipende da quanti sono i gioielli da pulire. Prendere quindi la ciotola e sistemare al suo interno un foglio di carta argentata, avendo l’accortezza di rivolgere la parte lucida verso l’alto. A questo punto versare dentro l’acqua bollente e unire 2 cucchiai di bicarbonato. Ora non resta che immergere i gioielli e lasciarli riposare per 15 minuti. Passato questo tempo, prendere un gioielli per volta e strofinarlo delicatamente con lo spazzolino. Infine, asciugare con il panno ed ecco che tutto il nero sarà completamente sparito e i gioielli saranno come nuovi.