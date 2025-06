Il Paradiso delle Signore, lacrime per Pietro Masotti: una perdita dolorosissima

Adattando all’uso il titolo una famosa soap degli anni Ottanta potremmo dire che anche gli attori piangono. E non solo sul set. In realtà proprio chi di mestiere presta il volto a vite e storie altrui sa benissimo che il lato tragico della vita non è un prodotto di fantasia come le trame delle fiction o delle serie televisive. A tutti la vita, quella vera, presto o tardi viene a bussare alle porte.

Pietro Masotti, attore classe 1986 di Rutigliano (in provincia di Bari), è da tempo uno dei volti più noti e amati de Il Paradiso delle Signore. Nella soap ambientata nella Milano del boom economico che si appresta a varare la decima stagione Masotti interpreta la parte di Marcello Barbieri, giovane che trova la via del riscatto sociale dopo un inizio da scavezzacollo.

I fan de Il Paradiso hanno imparato ad amare il personaggio di Marcello, al quale Vittorio ha affidato le redini del negozio insieme all’amico Roberto Landi (che si occupa della parte artistica del Paradiso delle Signore). Di recente l’attore pugliese ha voluto ricordare una perdita dolorosissima per lui e per tutto il cast della serie (oltre che per il pubblico).

Pietro Masotti e la perdita dolorosissima per tutto il cast del Paradiso

Sono passati pochi mesi dalla morte di Pietro Genuardi, l’attore milanese che nella soap di Rai 1 interpretava il capo-magazziniere Armando Ferraris. Genuardi si è spento lo scorso 14 marzo a Roma, nell’ospedale dove era ricoverato a causa della leucemia. Pietro Masotti ha ricordato l’amico e il collega in una intervista rilasciata a Livemedia24.

Masotti ha confessato di conservare uno speciale ricordo di Pietro Genuardi, rivelando di averlo spesso preso come fonte di ispirazione per la forza che ha sempre dimostrato sul set de Il Paradiso delle Signore. L’interprete di Marcello Barbieri ha rivelato che il collega si mostrava «sempre abile nel darmi consigli e pronto a scherzare e a ridere. Sempre al pari con tutti noi, al di là della sua grande esperienza».

«Lo guardavo lavorare sbalordito per l’incredibile forza che aveva. Non sarà semplice riprendere a lavorare senza di lui» ha dichiarato Pietro Masotti, pronto a calarsi nuovamente nella parte di Marcello nelle riprese della nuova stagione del Paradiso delle Signore, iniziate lo scorso 26 maggio. Proprio il giorno in cui Genuardi avrebbe compiuto 63 anni.

Le riprese delle nuove puntate terranno impegnato il cast per tutta la stagione estiva. Appuntamento a lunedì 8 settembre 2025 per la messa in onda degli episodi inediti de Il Paradiso delle Signore 10. Cosa c’è da attendersi dal personaggio di Marcello? Da quel che è trapelato possiamo intuire che il pensiero di Rosa non abbandonerà facilmente la mente – e soprattutto il cuore – del compagno della contessa Adelaide.