Michael Schumacher, nuovo aggiornamento sulle sue condizioni: la scelta della famiglia

Anche il 2025 è un’annata abbastanza sfortunata in casa Ferrari con la Rossa che non riesce a vincere ancora una volta e specialmente non è in lotta per il titolo. Il titolo alla Rossa manca addirittura dalla vittoria di oltre un decennio fa con Kimi Raikkonen ma i tifosi a Maranello rimpiangono specialmente l’epopea di Michael Schumacher, ultimo leggendario pilota che ha riscritto la storia di questo sport.

Un pilota che ha fatto innamorare milioni di tifosi in tutto il mondo, Michael non mollava mai in pista, pronto a lottare fino alla fine ed una tenacia che è proseguito anche fuori dalla pista di Formula Uno. Il campione tedesco ha avuto anni fa un grave incidente in quel di Meribel sulla pista da sci e da quel momento la famiglia si è chiusa con lui in uno stretto riserbo e non si conosce praticamente nulla riguardo la sua vita privata.

Nessuno sa davvero che fine abbia fatto Michael Schumacher, negli anni sono arrivati rumors e diverse deduzioni sulla sua condizione ma la famiglia non fa trapelare nulla e giustamente tiene a conservare la propria privacy. Nelle ultime ore però sono arrivate interessanti dichiarazioni riguardo l’ex pilota tedesco e le parole sembrano un segnale chiaro circa le sue condizioni.

Michael Schumacher, l’annuncio sul campione fa chiarezza

La famiglia di Michael Schumacher ha sempre chiesto grandissimo rispetto della privacy per il campione tedesco e allo stesso tempo ha deciso di mantenere qualsiasi distanza da vari rumors, nelle ultime ore sono arrivate nuove rivelazioni sul pilota. Il giornalista Craig Scarborough, da tempo influente nell’ambito della Formula Uno, ha rivelato di aver parlato con una persona molto vicina all’ambiente di Schumi ed ha chiarito sulle colonne del Sun:

“Ho parlato con una persona molto vicina a lui, mi ha spiegato che non sentiremo più parlare di lui” e poi ha aggiunto senza dare altre ulteriori indicazioni: “Per quanto riguarda il suo stato di salute è in una posizione comoda”. Le sue parole hanno fatto molto rumore e ci si interroga meglio sul significato di alcune dichiarazioni, in particolare sulla ‘posizione comoda’.

Negli ultimi tempi è nato sul web un rumors secondo il quale Schumi avrebbe firmato il casco del suo ex compagno Johnny Herbert e tanti fan hanno pensato e sperato che questo potesse significare un miglioramento delle sue condizioni.