Finale Roland Garros: si mette male per Sinner, è ufficiale

C'è grande attesa per la finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rispettivamente numero 1 e numero 2 delle classifiche mondiali.

Poche ore e si disputerà la tanto attesa finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, sfida tra i primi due tennisti al mondo e al momento tra gli atleti che guidano il circuito Atp. Nel 2024 Sinner e Alcaraz hanno vinto 2 titoli del Grande Slam a testa ma ora per la prima volta si affronteranno in finale di uno Slam, l’atto decisivo della stagione.

I precedenti parlano chiaro e sono totalmente a favore dello spagnolo che, tra le altre cose, ha vinto le ultime quattro sfide con Sinner che praticamente vince con tutti tranne con Alcaraz. L’azzurro ha sottolineato che gli ultimi precedenti sono particolarmente sfavorevoli e che serve darsi una mossa, ma Jannik è pronto a reagire e serve farlo qui a Parigi.

Al Roland Garros Sinner è stato praticamente perfetto, non ha perso nessun set ed ha avuto qualche difficoltà solo contro Novak Djokovic, autore di un’ottima prova e bravo a lottare in ogni set. Il tennista serbo ha avuto tre set point nel terzo set ma ha sprecato e forse non è riuscito a sfruttare le uniche difficoltà del forte avversario, poi solido a chiudere nel tiebreak. Insomma Sinner contro Alcaraz ma un dato sembra evidenziare i problemi dell’azzurro.

Sinner sconfitto contro Alcaraz, i numeri parlano chiaro

Lo potevamo capire dai precedenti ma lo vediamo anche con questi numeri, Carlos Alcaraz parte favorito contro Sinner che è chiamato a rispondere alle difficoltà, basta vedere i numeri dei bookmakers. Secondo il portale Bet365, ne prendiamo uno a caso ad esempio, Alcaraz parte favorito e la sua vittoria a Parigi è quotata a 1.83; lo spagnolo parte davanti a Jannik Sinner che invece vede la sua vittoria quotata a 2, sfavorito rispetto al fenomeno iberico.

Su terra Alcaraz ha già vinto diversi tornei e anche l’ultimo precedente a Roma parla abbastanza chiaro. La finale nel torneo capitolino dove l’atleta di San Candido giocava in casa ha visto la vittoria di Carlos con il risultato di 7-6;6-1. Lo spagnolo ha vinto il primo set annullando set point e soffrendo mentre nel secondo parziale Jannik ha mollato, stanco visto che si trattava anche del torneo del rientro dopo lo stop per il caso Clostebol.

Insomma il circuito Atp non vede l’ora di vedere l’ennesima finale tra Sinner e Alcaraz ma ancora una volta lo spagnolo partirà favorito e vedremo se stavolta l’altoatesino riuscirà a ribaltare o meno i pronostici.