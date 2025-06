È questa la frase da pronunciare ogni notte se non riesci a dormire: vedrai che funziona subito

Notti insonni e pensieri ricorrenti? Ti basterà pronunciare questa frase per riuscire finalmente a dormire sereni: basterà davvero poco per notare la differenza.

Dormire bene e serenamente è importante non solo per il benessere fisico, ma soprattutto per quello mentale. Infatti, la mente avrà bisogno di riposo per ricaricarsi e per permettere al corpo di poter svolgere al massimo tutte le sue funzioni. Tuttavia, sempre più spesso e per le più svariate motivazioni non si riuscirà nello scopo e i continui risvegli saranno la causa di ripetute notti insonni.

Svegliarsi nel cuore della notte è un evento molto comune, che rende difficile riaddormentarsi. L’insonnia può essere causata da diversi fattori, tra cui stress, impegni di lavoro, cattiva alimentazione o attività stimolanti prima di coricarsi. E tutto ciò non fa altro che avere ripercussioni dirette il giorno dopo, fino a diventare un problema serio se ripetuto per un periodo prolungato.

La frase da ripetere durante la notte per riuscire a dormire sereni

Spesso, sono proprio pensieri, problemi e le conversazioni avute il giorno prima a rimbombare nella mente mentre si cerca di dormire. Questi stessi problemi, soprattutto durante la notte, sembreranno senza via d’uscita e non faranno altro che impedirci di dormire serenamente, anzi, saranno proprio loro a provocare una vera e propria insonnia.

Secondo il sito web Doctissimo e lo psicologo americano Jeffrey Bernstein, tutto questo ha un nome preciso e si chiama “spirale mentale di mezzanotte”. Si tratta di un fenomeno in cui la minima preoccupazione diventa sproporzionatamente grande. Ecco perché anche la cosa più semplice e risolvibile, se pensata durante la notte diventa quasi insuperabile, a tal punto da creare un vero e proprio stato di agitazione e di ansia, che andranno poi ad interferire sul sonno.

Per evitare tutto questo, l’esperto raccomanda di ripetere una semplice frase: “Questo pensiero può aspettare”. Quattro semplici parole che dette così magari non hanno alcun significato, ma se ripetute costantemente in un momento in cui la mente sembra essersi annebbiata, ecco che avranno un effetto rassicurante e calmante e favoriranno un buon riposo. Questa tecnica è ancora più efficace se accompagnata da un’azione fisica o mentale, ad esempio attraverso una respirazione lenta e profonda e la visualizzazione di un oggetto nella nostra mente. Ecco che quindi, con una semplice frase i pensieri intrusivi andranno via e si potrà finalmente dormire sereni e senza continui risvegli.