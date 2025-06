“Sempre con noi”, dolore per Roberto Mancini: gravissimo lutto

Quando una persona viene a mancare è sempre una brutta notizia e specialmente quando è una persona con il quale abbiamo condiviso parte della nostra vita. Un lutto rende tutti noi sempre molto tristi e la notizia ha fatto in poco tempo il giro del mondo ed anche la leggenda del calcio italiano e storico tecnico Roberto Mancini ne ha parlato apertamente.

Non parliamo stavolta di uno sportivo ma di un personaggio che in molti abbiamo apprezzato mediante il mondo della tv e che con il suo modo di fare ha sempre lasciato tutti con il sorriso stampato sulle labbra. Ora il mondo dello sport e dello spettacolo si è stretto attorno alla famiglia in un lutto improvviso che ha lasciato tutti di sasso. E’ morto negli ultimi giorni all’età di 51 anni il comico e attore Gianfranco Butinar, molto apprezzato per le sue doti nel mondo della tv.

I primi a darne la notizia sono stati quelli della pagina ‘Sport in Oro – La Domenica Sportiva dei dilettanti’ e pian piano in molti hanno espresso il proprio dolore per questo lutto. Gianfranco aveva solo 51 anni ed è morto in maniera improvvisa, a causa di un infarto che ha scioccato tutti. Il mondo dello sport conosceva bene l’uomo che ha fatto imitazioni storiche come quelle di Francesco Totti e Bruno Pizzul.

Il cordoglio di Mancini per Gianfranco Butinar: il post è commovente

In molti hanno ricordato in queste ore il comico Butinar, apprezzato totalmente per il suo lavoro. Al suo funerale hanno partecipato giocatori e addetti ai lavori del mondo sportivo, abbiamo visto personaggi come Lorenzo Pellegrini o come il giocatore Mancini ma tornando al tecnico anche questi aveva negli anni coltivato un buon rapporto con l’uomo ed è apparso molto scosso per questo lutto. Mancini ha pubblicato un bel post su Instagram per dare un ultimo saluto a Butinar:

“Ciao Gianfra, sei stato un grande amico. Oltre a tutto il resto e sarai sempre con noi. R.I.P”, un messaggio con qualche emoji come il cuore o la lacrima e in molti hanno messo like e commento per salutare il noto artista, abile anche in ambito musicale. Butinar si trovava sul divano con la moglie quando improvvisamente è stato colpito da un infarto improvviso e purtroppo non sono serviti i soccorsi, Gianfranco non ce l’ha fatta.