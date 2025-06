“Spalletti alla Juve”, annuncio improvviso: cambia la corsa scudetto

È l’ora di riflettere sul futuro della Nazionale italiana arrivata all’ennesimo bivio della storia recente. Il ciclo con Luciano Spalletti in panchina proprio non decolla, e dopo il fallimento allo scorso Europeo ora si è complicata anche la corsa al Mondiale dopo il bruttissimo ko esterno sul campo della Norvegia.

Una sconfitta amara tanto nella forma quanto nella sostanza, che porterà ad inevitabili pensieri sul futuro dell’attuale commissario tecnico che ha rimandato ogni discorso con Gravina a dopo la partita con la Moldavia che si terrà domani sera. Intanto lo stesso presidente federale, intervenuto al Festival della Serie A a Parma, ha ammesso: “Il rilancio sarà con Spalletti? No questo non posso dirlo, stiamo parlando e ragionando”.

Pensieri, riflessioni e ragionamenti in corso dunque sul futuro della panchina dell’Italia. Spalletti è apparso tutt’altro che tranquillo con i risultati che latitano ed una proposta di gioco che non ha praticamente mai replicato quanto di straordinario fatto vedere a Napoli.

Bisognerà quindi prendere decisioni importanti in merito a quello che sarà il destino di una Nazionale che rischia per la terza volta di fila di non andare a giocare la coppa del Mondo. Si tratterebbe dell’ennesimo disastro per l’Italia che non gioca un Mondiale dalla debacle del 2014.

Spalletti dalla Nazionale alla Juve: può cambiare il futuro della panchina

I tifosi dopo il pesante ko per 0-3 incassato in Norvegia iniziano a temere nuovamente il peggio mentre le domande sul destino di Spalletti aumentano a vista d’occhio.

In tanti sui social hanno iniziato ad ipotizzare un’avventura ormai al capolinea per il tecnico di Certaldo con eventuale approdo in una big di Serie A:

Sento odore di Spalletti alla juve … — EmJHP ⚪ 🖤 🦓 🧱🕊️ (@EMemelli) June 8, 2025

Se salta Spalletti ho paura per la Juve. Voi lo prendereste? — GiUsEpPe (@JPeppp) June 7, 2025

Comunque io la butto lì eh.. martedì esonero di Spalletti e chiamata della juve… — Andrea Berardi (@AndrixBerry) June 7, 2025

Spalletti alla Juve nemmeno quotato — Paris Pand-Germain 🏆💙🇮🇹 (@_McPanday_) June 7, 2025

Se salta #spalletti in nazionale lo vedo subito accasato alla #Juve — Cristiano (@Cris7887) June 7, 2025

Spalletti alla Juventus è quindi un’opzione che inizia a solleticare la fantasia di molti tifosi alla luce della situazione attuale. Tudor, che guiderà la squadra al Mondiale per Club, non ha infatti la certezza di rimanere anche per la prossima annata e c’è già chi vede l’ex Napoli alla guida dei bianconeri per il rilancio.