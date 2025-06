Rimborso Irpef 2025, quando verrà accreditato l’importo? Il calendario completo

Diversi contribuenti anche quest’anno potrebbero aver diritto a essere rimborsati dopo aver compilato la loro dichiarazione dei redditi. Presentando la dichiarazione dei redditi potrebbero infatti vantare un credito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Ma quand’è che si matura il diritto al rimborso IRPEF e quando viene accreditato l’importo?

In pratica il rimborso IRPEF viene – eventualmente – riconosciuto nel momento del calcolo delle tasse dovute in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (con il modello 730/2025 o il 730 precompilato). Si ha diritto al rimborso se dal calcolo risulta che le detrazioni fiscali sono superiori alle tasse da pagare. Le detrazioni fiscali sono le riduzioni d’imposta a cui il contribuente ha diritto (spese mediche, per l’istruzione o per le attività sportive dei figli, interessi su mutui ecc.).

Nel caso in cui le detrazioni dovessero superare l’imposta da versare, lo Stato provvederà a restituire la differenza sotto forma di rimborso. Quando invece le tasse da pagare sono superiori alle detrazioni, occorrerà pagare al netto delle detrazioni e deduzioni spettanti. Le spese detraibili sono direttamente sottratte dall’imposta lorda da pagare al fisco, mentre le spese deducibili vanno a ridurre il reddito imponibile (la base di calcolo dell’imposta). Ma quando verranno accreditati gli importi dei rimborsi?

Rimborso IRPEF 2025, quando verranno accreditati gli importi

I primi accrediti relativi ai rimborsi IRPEF partono da giugno 2025. Alcuni però potrebbero arrivare a settembre. Dipende infatti da quando è stata presentata la dichiarazione dei redditi. Per farlo c’è tempo fino al 30 settembre 2025. Cerchiamo di capire più nel dettaglio quando arriveranno effettivamente gli accrediti

Come anticipato, il calendario dei rimborsi fissato dall’Agenzia delle Entrate segue la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ecco le date degli accrediti. Il rimborso IRPEF 2025 arriverà:

entro il 15 giugno 2025 per chi presenta la dichiarazione dei redditi entro il 31 maggio 2025 ;

entro il 29 giugno 2025 per chi invia la dichiarazione dei redditi tra il 1° e il 20 giugno 2025 ;

entro il 23 luglio 2025 per i contribuenti che invieranno la dichiarazione dei redditi dal 21 giugno al 15 luglio 2025 ;

entro il 15 settembre 2025 per chi farà la dichiarazione dei redditi dal 16 luglio al 31 agosto 2025 ;

entro il 30 settembre 2025 per chi avrà presentato la dichiarazione dei redditi tra il 1° il 30 settembre 2025.

Come si ottiene il rimborso IRPEF? Dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi – tramite il Modello 730 2025 o il modello 730 precompilato – l’Agenzia delle Entrate provvederà a elaborare i dati. Successivamente l’Agenzia comunicherà il risultato.

In caso di rimborso, l’importo verrà riconosciuto tramite accredito sul conto corrente bancario o postale indicato dal contribuente in sede di dichiarazione. Se invece non è stato indicato un conto corrente il rimborso arriverà attraverso un assegno circolare inviato all’indirizzo di residenza del contribuente.