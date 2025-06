Un Posto al Sole, il volto più amato via da Palazzo Palladini: piangono i fan

Grande dolore per i fan di Un Posto al Sole, che non hanno metabolizzato l'uscita di scena del volto più amato della storica soap.

In quasi trent’anni di messa in onda – nel 2026 la soap festeggerà il trentennale – Un Posto al Sole ha abituato i suoi fan a ogni genere di sorprese e colpi di scena. Addii improvvisi e ritorni inattesi sono il pane quotidiano e una delle chiavi del successo di una soap che non smette di appassionare il suo affezionato pubblico nel preserale di Rai 3.

Alcuni distacchi però sono più laceranti di altri e lasciano il sapore dell’amaro in bocca. Come nel caso dell’addio a Palazzo Palladini da parte di uno dei volti storici di Upas, tra i più amati della soap ambientata nel condominio di Posillipo. Negli anni la soap opera di Rai 3, la più longeva tra le serie televisive di casa nostra, ha saputo creare un legame fortissimo col pubblico.

Alcuni personaggi di Un Posto al Sole sono entrati a far parte della vita quotidiana di milioni di spettatori. L’uscita di scena di uno dei volti storici di Upas ha segnato non solo una svolta nelle trame e nella narrazione, ma anche un momento ricco di emozione per chi segue con attenzione le vicende di Palazzo Palladino. Un Posto al Sole non è più stato lo stesso.

Un Posto al Sole, il dolore dei fan per l’addio al volto più amato della soap

Nella puntata di “La volta buona” in onda oggi, lunedì 9 giugno, gli appassionati della soap partenopea avranno modo di rivedere una delle interpreti che hanno lasciato una traccia più profonda nelle trame di Un Posto al Sole: Claudia Ruffo, l’attrice che ha interpretato a lungo Angela Poggi. Ospite di Caterina Balivo, l’attrice napoletana racconterà la sua storia d’amore sfociata nel matrimonio due settimane fa.

Claudia Ruffo ha debuttato giovanissima – a sedici anni – in Un Posto al Sole, dove ha ricoperto il ruolo di Angela dal 1996 al 2005. Nel 2010 è tornata a rivestire i panni del personaggio che l’ha resa popolare in tutta Italia, rimanendo fino al 2023, anno in cui Claudia Ruffo ha abbandonato nuovamente il set della soap. Angela è la figlia decisa e indipendente di Giulia e Renato, oltre che sorella di Niko.

In un’intervista rilasciata a La gazzetta dello spettacolo Claudia Ruffo si è soffermata sul suo rapporto con Angela di Upas, alla quale ha detto di essere accomunata da valori come l’amicizia, i sentimenti per il proprio uomo, per il suo essere madre. «Ad accomunarmi ad Angela – ha aggiunto l’attrice – anche la lealtà, il prendersi cura di tutto ciò che amo, impegnandomi nelle situazioni in cui credo, provando a trasmettere tali principi a mia figlia, così come il rispetto, prima di tutto».

Quanto all’uscita da Un Posto al Sole, a Fanpage l’artista classe 1980 ha spiegato che «ogni tanto, sia per noi attori che per esigenze di produzione, è normale fermarsi. È giusto anche il volersi tenere liberi, per poter mettere in pratica qualcosa che sia solo tuo».