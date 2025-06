Tutti da Ikea per acquistarla: con 19 euro vivrai serate estive da sogno

Lo sappiamo bene: con l’arrivo del caldo estivo aumenta anche la voglia di godersi le serate all’aperto, tra relax e convivialità. Ogni spazio, grazie ai giusti dettagli, può trasformarsi in un angolo magico: un balcone in città, un piccolo giardino urbano, ma anche una terrazza vista mare. Ikea, da questo punto di vista, può darci una grossa mano.

La catena svedese torna a sorprendere con un prodotto semplice e economico ma di grande effetto. Si tratta di un articolo che sta conquistando tutti. In primo luogo per il prezzo davvero contenuto: soltanto 19 euro. Il valore aggiunto di questo prodotto però è ben superiore e ci permetterà di vivere serate estive davvero all’insegna della quiete.

Ci riferiamo a un oggetto capace, in pieno stile Ikea, di sposare stile e funzionalità. È l’ideale per chi sogna serate estive all’aperto – in terrazzo o in giardino – con una luce soffusa ad accompagnare i momenti di relax. Può bastare davvero poco per cambiare radicalmente l’atmosfera e per giunta senza spendere chissà quali cifre.

Ikea, il prodotto che può cambiare le serate estive con 19 euro

A meno di 20 euro Ikea mette in vendita una lampada che si accende da sola al tramonto del sole. Esattamente: una lampada da esterno ad accensione automatica. Si chiama SOLVINDEN, la lampada che funziona a energia solare. Al costo di 19,95 euro ci si può portare a casa un prodotto leggero e dal design esteticamente gradevole.

La serie SOLVINDEN di IKEA mira a abbinare praticità e estetica. Tra tutti i modelli, spicca la versione da terra con design a righe blu. Oltre a illuminare, questa lampada decora grazie alla sue forma tondeggiante, leggera e moderna, in grado di adattarsi agevolmente a contesti diversi: un piccolo balconcino in città, un grande giardino in campagna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IKEA (@ikea)

A colpire però non è soltanto l’aspetto. Il punto di forza di SOLVINDEN è il funzionamento. Questa lampada non ha bisogno di cavi, spine o prese di corrente. Sarà sufficiente lasciarla all’aperto durante la giornata perché il pannello solare integrato vada ad accumulare energia. Al calare del sole la lampada si accenderà da sola, senza necessità di alcun intervento.

Tra i principali vantaggi, oltre al prezzo accessibile, va menzionato il notevole risparmio energetico. Zero consumi elettrici: SOLVINDEN per funzionare ha bisogno solo della luce del sole. Comodissima anche l’accensione automatica: la lampada si attiva da sola quando fa buio. Facile da trasportare grazie al manico, SOLVINDEN non richiede cavi. Addio dunque a prese, adattatori e prolunghe.