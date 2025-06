Sinner-Alcaraz, clamorosa svolta nella classifica Atp: è assurdo

C'è ancora tanto rammarico in casa Sinner per la sconfitta contro Alcaraz, un ko che resterà impresso. Arrivano novità in chiave Ranking.

Resterà impressa nella storia e nella memoria di tutti gli appassionati di tennis. Una sfida celestiale ma che purtroppo non ha avuto il risultato che tutti noi italiani speravamo, Carlos Alcaraz ha vinto il Roland Garros battendo in rimonta Jannik Sinner dopo 5 ore e 29 minuti di grande lotta, una battaglia incredibile senza esclusione di colpi.

E per Sinner ci sarà davvero gran rimpianto, il tennista azzurro si è prima portato 2 set a 0 avanti, poi ha avuto tre match point consecutivi sul 5 a 3 e 0-40 sul servizio dello spagnolo ma Jannik è apparso troppo teso nei momenti chiave ed ha perso una grandissima opportunità, finora la più grande avuta nella sua carriera. Il campione di San Candido di fatto è apparso molto deluso e triste al termine del match, la sconfitta poteva esserci ma non in questo modo con 3 match point che resteranno per diverso tempo nella sua testa.

Ma ora ci sono importanti novità anche in chiave ranking ma nonostante ciò il Roland Garros ha dato novità importanti e paradossalmente positive per l’azzurro. Il ranking viene calcolato in base al rapporto rispetto ai risultati dello scorso anno, e Sinner è riuscito quindi a recuperare punti rispetto ad Alcaraz, tenendolo cosi distante in chiave classifica.

Colpo di scena nel ranking, grandi novità per Sinner

Visto i risultati dello scorso anno capita quindi che Sinner guadagna punti su Alcaraz, l’azzurro ha migliorato il risultato dello scorso anno mentre Alcaraz guadagna 2000 punti, o meglio non perde nulla visto che difendeva i 2000 punti conquistati a Parigi lo scorso anno. Uno strano paradosso e un sistema ranking che spesso riceve grosse critiche ma intanto Sinner continua ad avere un’ottima classifica ed è da oltre un anno il numero uno al mondo delle classifiche mondiali.

2030 punti di differenza ora tra Sinner e Alcaraz con l’azzurro che torna a guadagnare punti dopo lo stop legato al caso Clostebol e una vicenda per certi versi particolare. In Top 10 ottimi risultati anche per Lorenzo Musetti, numero 6 delle classifiche mondiali e ormai vicinissimo all’ingresso nella Top 5 mondiale. Calo netto invece per l’americano Taylor Fritz che ha perso 3 posizioni ed è scivolato in settima posizione, dietro anche a Draper e Novak Djokovic, nuovamente in crescita.

Bel salto anche per Tommy Paul che torna avanti in classifica, guadagna quattro posizioni ed è ora il nuovo numero 8 al mondo. Nel femminile Sabalenka resta leader mentre la nostra Jasmine Paolini è numero 4 al mondo.