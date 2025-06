Infortunio Bremer, cambia la data del rientro: i tifosi hanno perso la pazienza

Solo 8 partite tra campionato e Champions League. Si può sintetizzare in questi numeri la stagione di Gleison Bremer, sfortunato protagonista mancato dell’annata della Juventus, costretto a lungo ai box a causa di un brutto infortunio arrivato lo scorso ottobre.

Il possente centrale brasiliano è una vera e propria colonna del club bianconero ed è mancato tantissimo all’interno dei meccanismi difensivi della squadra allenata prima da Thiago Motta ed ora da Igor Tudor. Ben 43 partite perse quest’anno dal classe 1997 a causa della rottura del legamento crociato che gli ha fatto praticamente mettere in standby la carriera in attesa di un rientro da protagonista che i tifosi attendono con smania da tempo.

Out da inizio ottobre il fortissimo difensore verdeoro si sta pian piano riaffacciando con la Juventus, che insieme allo staff medico, ha stilato un programma di rientro graduale che dovrebbe portarlo prossimamente ad essere di nuovo una risorsa in campo.

Bremer sembra sempre più pronto ad allenarsi in gruppo, e come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ dovrebbe poi volare negli USA per il Mondiale per Club che disputerà la Juventus, quanto meno per stare con la squadra. Il brasiliano infatti si rivede al Training Center già da qualche settimana prima con la palestra e poi con qualche corsa sul campo passando poi per i primi lavori col pallone.

La Juventus attende Bremer, la data del rientro: tifosi in ansia per il Mondiale per Club

A dispetto della tabella di marcia, del graduale rientro e della smania di rivederlo in campo a Torino nessuna è intenzionato a rischiare qualunque complicazione in merito allo stato di salute di Bremer.

Alla luce di questi ragionamenti per circa un mese il brasiliano dovrà andare avanti a suon di lavoro, attesa e grande pazienza. Ad ogni modo Bremer la prossima settimana volerà negli Stati Uniti con la squadra ma non è previsto il suo impiego per il Mondiale per Club, a cui dunque assisterà da semplice spettatore.

Potrà però respirare l’aria dello spogliatoio e l’adrenalina con i compagni in attesa poi di poter tornare ad essere protagonista con le sue giocate al centro della difesa bianconera. All’orizzonte c’è infatti l’inizio del prossimo campionato di Serie A, vero obiettivo per rivedere Bremer in una gara ufficiale con la maglia della Juventus.