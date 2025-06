Addio Napoli, Conte su tutte le furie: pagano la clausola da 28 milioni

È già tempo di impostare il futuro per il Napoli campione d’Italia che punta a potenziare l’organico attuale per mettere a disposizione di Antonio Conte una squadra competitiva in vista di un’annata dura che vanterà anche il ritorno dell’impegno Champions.

Tante partite di alto livello e l’onere di provare a difendere il titolo in patria attenderanno i partenopei che dovranno per forza di cose provare ad alzare l’asticella per farsi trovare pronti. Manna e soci, assodato della grande conferma di Conte in panchina, sono quindi già al lavoro per migliorare l’organico dove servirà. Potenziali colpi in praticamente tutti i reparti per allargare il ventaglio di scelte e consentire all’allenatore salentino di applicare le proprie rotazioni.

In questo senso andrà ampliato il pacchetto difensivo, lì dove Rafa Marin tra i centrali non ha di certo offerto garanzie. Solo comparsate per lo spagnolo, mai realmente entrato nelle grazie e nei meccanismi di Conte. Tra i tanti profili passati al vaglio dagli azzurri in queste settimane spicca dunque anche Jhon Lucumì, possente difensore in forza al Bologna che ai felsinei ha fatto registrare una crescita esponenziale.

Il classe 1998 ha chiuso un’annata da ben 44 presenze, tra coppe e campionato, condendo il tutto anche con 1 gol e 1 assist per un complessivo di oltre 3500 minuti. Un impiego importante che certifica la centralità del suo operato nei meccanismi della truppa di Italiano che è stata anche in grado di vincere la Coppa Italia.

Calciomercato Napoli, Lucumì verso la Spagna: pagano la clausola

Una crescita tanto evidente quella di Lucumì da farlo finire dritto tra le mire di alcuni tra i maggiori club italiani ed europei. Detto del Napoli di Conte, in Serie A il colombiano stuzzica anche l’Inter, ma è dalla Spagna che arriva il ‘pericolo’ maggiore.

Il 26enne difensore ha il proprio contratto in scadenza nel 2026 (con opzione per un altro anno) con il Bologna, il tutto senza dimenticare una clausola che potrebbe risultare determinante per il destino del calciatore.

A tal proposito secondo la stampa iberica l’Atletico Madrid ci avrebbe fatto più di un pensierino con la truppa del ‘Cholo’ Simeone pronta a versare l’importo della clausola rescissoria che ammonta a 28 milioni di euro.

L’allenatore argentino stima molto Lucumì e così facendo potrebbe sottrarlo alla concorrenza di Inter e soprattutto Napoli, con buona pace di Conte che l’avrebbe voluto per potenziare la retroguardia.