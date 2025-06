Ritiro Hamilton, è caos Ferrari: cosa sta succedendo

A inizio stagione c’erano grandissimi aspettative per la Ferrari con molti pronti a vedere e sostenere la super coppia composta da Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ma le cose non sono affatto andate come previsto. Neanche quest’anno, a meno di assurdi quanto clamorosi ribaltoni, la Rossa punterà per il titolo con la McLaren che è ormai di una vera e propria altra categoria.

La Ferrari inizialmente partiva come seconda potenza sulla carta e invece le cose sono andate davvero molto peggio, la Rossa ha faticato e quasi sempre Hamilton e Leclerc sono arrivati dietro sia alle Mercedes che alla Red Bull di Max Verstappen con Hamilton che in particolare ha deluso e molto le attese. Almeno Leclerc ha raggiunto qualche podio mentre Hamilton ha vinto una Sprint a inizio stagione e poco altro, mai competendo davvero per i risultati migliori.

Per questo nelle ultime ore sono nati clamorosi rumors riguardo la possibile ipotesi di ritiro a fine anno, Hamilton ci pensa davvero o sono solo rumors? Al momento non c’è nessuna conferma ma intanto arrivano dichiarazioni importante da parte degli addetti ai lavori, ha parlato cosi in queste ore il giornalista inglese David Croft, molto seguito all’interno del pianeta motori e ha parlato delle possibili decisioni della leggenda britannica.

Hamilton verso il ritiro: ecco la situazione

Per alcuni viene visto come il Carlo Vanzini inglese e il giornalista ha parlato cosi di Hamilton all’interno del noto podcast The F1 Show ed ha spiegato: “Molto semplicemente Lewis sarà ancora qui il prossimo anno, io credo che non andrà da nessuna parte”, e ha sottolineato che Hamilton si aspetta molto nel prossimo Gran Premio, quello di Canada dove solitamente ha fatto molto bene ed ha ottenuto grandi successi. Croft ha sottolineato preoccupando:

“In Canada ha ottenuto la sua prima pole ed anche la sua prima vittoria, se dovesse avere un’altra giornata negativa allora si che ci sarebbe problemi. Lui però è l’unico che può ribaltare questa situazione”. Un momento difficile per Hamilton e totalmente diverso rispetto al compagno di squadra Charles Leclerc che ha vissuto in questi giorni bei momenti.

Leclerc ha festeggiato partecipando al matrimonio del fratello maggiore ed ha partecipato come testimone. Un momento diverso mentre Hamilton è in evidente difficoltà e ci si augura di una reazione il prima possibile, per evitare situazioni traumatiche.