Teli da mare, come lavarli in modo corretto per farli durare nel tempo: saranno sempre come nuovi

Come lavare in modo corretto i teli da mare per averli sempre perfettamente morbidi e profumati: con questi passaggi vedrai subito la differenza.

I teli da mare sono degli accessori che non possono di certo mancare sia quando andiamo al mare o in piscina. Non solo assorbono tutta l’acqua in eccesso dai costumi, ma ci permettono anche di poterci sedere su sdraio e lettini evitando il contatto diretto con la plastica, che durante le ore più calde non è di certo piacevole, né tanto meno igienico. Ecco che quindi, sarà importante averle sempre dietro, per potersi garantire il massimo del confort anche solo per poche ore.

Ovviamente dopo una giornata intera, i teli da mare saranno zuppi non solo di acqua, ma anche pieni di salsedine, di sabbia o di cloro, sarà quindi fondamentale lavarli, affinché possano ritornare ad essere perfetti e senza nessuna traccia di sporco, che alla lunga può portare alla formazione di germi e batteri.

Come lavare i teli da mare in modo accurato per non fargli perdere colore e morbidezza

Con il passare del tempo, ma soprattutto a causa di lavaggi spesso sbagliati, i teli da mare tendono a perdere colore e morbidezza, diventando così delle vere e proprie solette da scarpe. Ecco perché sarà necessario che si lavino in modo adatto, affinché riescano ad essere sempre soffici e confortevoli.

Per avere teli da mare sempre perfetti, sarà importante capire il materiale che abbiamo davanti e che dovrà essere trattato in modo specifico. Quindi, è importante leggere sempre l’etichetta che aiuterà a capire che trattamento è meglio eseguire. Una volta chiarito questo, ecco che lavaggio scegliere in base al tipo di asciugamano da lavare:

Telo mare in spugna di cotone: si può lavare fino a 40° utilizzando sia il detersivo liquido che l’ammorbidente Telo mare in spugna: si consiglia di lavarlo a basse temperature, preferibilmente a 30° e di usare un detergente liquido e una piccola quantità di ammorbidente delicato; Telo mare in microfibra: si può lavare a 30° con del detersivo liquido e senza ammorbidente, che potrebbe appesantire le fibre.

Con queste semplici accortezze i teli da mare saranno sempre morbidi e colorati. Ovviamente, è importante anche asciugarli in modo corretto, quindi, una volta che il ciclo di lavaggio sarà finito, stendere all’aria aperta gli asciugamani, evitando di esporli ai raggi solari diretti e non appena saranno asciutti tirarli subito via.