Formula 1, addio al Mondiale 2026: grande stupore in casa Ferrari

La stagione della Ferrari ha deluso e non poco le aspettative dei tifosi, in molti si aspettavano una squadra come possibile vincitrice del Mondiale o comunque in lotta sino alla fine e invece le cose sono andate davvero molto peggio rispetto al previsto. Sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton sono distanti anni luce rispetto ai protagonisti nel Circus.

Al momento la Formula Uno vede un netto dominio delle McLaren e solo il campione del mondo Max Verstappen con una Red Bull però non cosi all’altezza sta provando a fermarli, finora con risultati non eccezionali. La Rossa partiva con grosse aspettative ma al momento è dietro anche alle Mercedes e i numeri sono particolarmente deludenti. Lewis Hamilton era l’uomo più atteso in quanto campione plurititolato ma i numeri sono davvero preoccupanti.

In casa Ferrari si lavora per provare almeno una reazione, una stagione difficile e l’obiettivo è provare a recuperare terreno. Ma intanto per i tifosi italiani è arrivata un’altra doccia fredda, la notizia era nell’aria ma ora purtroppo è ufficiale: dalla prossima stagione non ci sarà più il Gran Premio d’Italia, in quel di Imola, quella di quest’anno è stata l’ultima edizione dell’amata corsa nazionale.

Addio alla Formula Uno, la notizia scuote tutti i tifosi

Nella mattinata odierna la federazione di Formula Uno ha annunciato il calendario per la prossima stagione e la prima cosa che salta agli occhi dei tifosi è l’assenza del Gran Premio di Imola, storico evento che da anni allieta i tifosi italiani. Purtroppo la notizia era nell’aria ma ora è ufficiale ed il Gran Premio verrà sostituito dal Gran Premio di Madrid. Ora in Spagna ci saranno due Gran Premi mentre in Italia resta solo il Gran Premio di Monza.

Una doccia fredda per i tifosi italiani che avranno meno possibilità di vedere i propri beniamini davanti ai propri occhi. I tifosi avevano raccolto 47 mila firme per la petizione nazionale online ‘Keep Imola’ ma purtroppo neanche questa piattaforma ha funzionato. In molti si erano spesi a favore della permanenza del circuito, lo stesso Max Verstappen aveva sottolineato in maniera netta:

“Capisco le esigenze della F1, ma perdere Imola è una vergogna. Sono questi i circuiti che mi hanno fatto innamorare delle corse”. Purtroppo neanche questo ha funzionato e quindi i tifosi Ferrari devono registrare una nuova brutta notizia per i prossimi mesi.