Comolli show, primo colpo Juve: arriva da Londra per 15 milioni

È iniziato il nuovo corso della Juventus con l’arrivo in dirigenza di Damien Comolli e l’addio di Cristiano Giuntoli. I bianconeri saranno presto impegnati nel prossimo Mondiale per Club ma l’attenzione è tutta puntata anche sul calciomercato che rivoluzionerà la squadra.

I cambiamenti sono all’orizzonte ed anche il nuovo direttore generale nella conferenza stampa di presentazione ha ribadito: “Io sul mercato tendo ad essere più riservato. Abbiamo parlato con Tudor, Chiellini e Scanavino. Abbiamo un’idea, il cambiamento della rosa, stiamo considerando l’approccio di Igor che ha conquistato due punti per partita e questo lo ha portato al quarto posto. Se la squadra non fosse stata buona non avrebbe raggiunto quel livello di punti. Noi abbiamo un’idea su come cambiare la rosa. Sicuramente faremo degli aggiustamenti, ma non faremo dei cambiamenti radicali“.

Nel corso dell’intervento Comolli ha quindi confermato Tudor alla guida della Juventus, andando nel segno della continuità rispetto alla scelta fatta dalla Juventus per il finale dell’ultima annata. Si tratta del primo passo importante per la ricostruzione della compagine bianconera, che dovrà provare a scrollarsi di dosso le scorie degli ultimi anni.

Stagioni in cui la Juve non ha lottato per il titolo, e che dovranno presto essere messe alle spalle. Per farlo serviranno lavoro e idee fresche, ma anche nuove forze dal mercato. Tanti i ruoli in cui qualcosa potrebbe essere fatto al netto dei conti e del giusto bilanciamento tra entrate ed uscite, il tutto senza stravolgimenti radicali come professato da Comolli.

Calciomercato Juventus, mirino in Premier League: colpo da Londra

Tra le zone di campo in cui la Juve potrebbe muovere qualche pedina c’è anche la fascia sinistra, lì dove potrebbe divenire di stretta attualità il profilo di un jolly dalla Premier League.

Secondo quanto evidenziato da ‘TuttoJuve’ Oleksandr Zinchenko sarebbe stato proposto alla Juventus oltre che a Lazio e Milan. Il polivalente laterale dell’Arsenal non pare scaldare troppo il cuore della nuova dirigenza, mentre la valutazione dei Gunners si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Ciononostante il mancino ucraino potrebbe essere un calciatore interessante dal punto di vista delle rotazioni sia per qualità che per esperienza internazionale accumulata in Premier con squadre prestigiose come Manchester City ed Arsenal.

Quest’anno Zinchenko ha giocato meno del previsto accumulando appena 23 presenze totali ed un gol tra scelte tecniche ed un paio di problemi fisici di troppo.