Se ti si accende questa spia dell’auto fermati subito e spegni il motore: se non lo fai devi solo rottamarla

Un importante esperto automobilistico ha lanciato un avvertimento che tutti i conducenti farebbero bene a seguire. C’è una spia dell’auto da non ignorare mai. Spesso gli automobilisti tendono a sottovalutare l’accensione di questa spia. Ma si tratta di un segnale che può celare problemi molto seri che, se trascurati, potrebbero finire per compromettere la funzionalità della macchina.

A mettere in guardia gli automobilisti è Kazimieras Urbonas, Supplier Excellence Manager presso Ovoko, una piattaforma specializzata nella vendita di ricambi per auto. Secondo Urbonas la spia in questione è l’avvertimento più serio che può apparire sul cruscotto di un’automobile, non importa se alimentata a benzina o a diesel.

In alcuni casi l’accensione di questa spia impone – o rende fortemente consigliabile – di arrestare la marcia dell’auto e spegnere immediatamente il motore. Insomma, il suggerimento dell’esperto di auto è molto chiaro: mai ignorare la comparsa di questa spia sul cruscotto. Trascurare questo segnale potrebbe avere conseguenze molto serie per il nostro mezzo di trasporto.

Mai ignorare questa spia, c’è il rischio di seri danni per l’auto

Attenzione alla spia di gestione motore, nota anche come “check engine”. È identificabile dal simbolo a forma di motore. Può apparire in colore arancione e rosso sul quadro strumenti. L’accensione della spia di gestione motore indica che il sistema di diagnostica dell’auto ha individuato un malfunzionamento in qualcuna delle tanti componenti legate al motore o al sistema di controllo delle emissioni.

Sono diversi i tipi di guasto segnalati da questa spia. Possiamo essere in presenza di un problema con il sistema di accensione o di malfunzionamenti nei sensori dell’ossigeno. Ma anche di danni al catalizzatore o di guasti gravi al motore. Potrebbero esserci anche anomalie nel sistema di iniezione del carburante o perdite nel sistema di scarico o nella valvola EGR.

Ignorare la spia gestione motore può portare a danneggiare irreversibilmente il motore, oltre a aumentare in maniera drastica i consumi di carburante e le emissioni nocive. Nel peggiore dei casi potremmo arrivare alla rottura totale del motore. Nel caso in cui dovesse accendersi la spia di gestione motore occorre fare attenzione a eventuali altri segnali (vibrazioni, fumo, perdita di potenza, strani rumori).

Se la spia è rossa o lampeggiante, meglio fermarsi subito e spegnere il motore. Quando è arancione fissa va comunque portata quanto prima dal meccanico per far eseguire una diagnosi elettrica. La spia di gestione motore è un campanello d’allarme da sottovalutare mai. Anche se l’auto pare funzionare bene, il rischio di un danno grave potrebbe essere dietro l’angolo. Far intervenire il prima possibile un professionista con un’accurata diagnosi tramite strumenti OBD (On-Board Diagnostics) può evitarci un costoso guasto al motore.