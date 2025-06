Allarme listeria, eliminate questa carne dalle vostre tavole: la nota del Ministero

È ancora allarme listeria. Il Ministero della salute ha diffuso un nuovo richiamo per rischio microbiologico: interessa due tipi di carne insaccata. Le autorità sanitarie continuano a supervisionare i prodotti immessi sul mercato e a richiamarli quando dai controlli emerge il rischio di un pericolo per la salute pubblica. Sul portale del Ministero della Salute è presente una specifica sezione – costantemente aggiornata – riservata alle allerte alimentari.

Sarà sufficiente collegarsi col portale salute.gov.it e scorrere la pagina fino alla sezione “Avvisi di sicurezza” selezionando poi la voce “Prodotti alimentari”. Si aprirà così una nuova pagina con gli avvisi del Ministero e i richiami degli operatori del settore alimentare (OSA), obbligati a informare prontamente la clientela sulla non conformità degli alimenti commercializzati e a ritirarli dal mercato.

Il motivo del richiamo, nel caso di questi insaccati, è la presenza di due pericolosi batteri: la Listeria monocytogenes e la Salmonella, due degli agenti batterici più comunemente isolati nel caso di infezioni trasmesse da alimenti. Ecco per quali prodotti è scattato il ritiro precauzionale dal mercato.

Ancora un richiamo di carne, l’avviso sul portale del Ministero

Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto ciascuno di salame di Magliano e di mondiola o mortadella garfagnina a marchio Monte Argegna Salumi. Come anticipato, la ragione che ha portato al richiamo dei due salumi è la presenza di Listeria monocytogenes e Salmonella.

I prodotti coinvolti nel richiamo sono venduti a peso (salame di Magliano) o in pezzi da 500 grammi (mondiola). La data di produzione è 03/04/2025, che corrisponde al numero di lotto. La data scadenza invece è il 03/07/2025. A produrre i due salumi oggetto del richiamo è l’azienda Monte Argegna Salumi di Bertolini e Cecchi Srl.

Lo stabilimento di produzione è ubicato in via S. Andrea 3, frazione di Magliano, a Sillano Giuncugnano, in provincia di Lucca (marchio di identificazione IT 9-2561/L CE). La raccomandazione, a scopo precauzionale, è di non consumare i prodotti con i numeri di lotto succitati. I consumatori che eventualmente fossero in possesso dei salumi richiamati potranno restituirli al punto vendita dove li hanno acquistati.

C’è dunque il pericolo di essere infettati dalla listeriosi causata dal batterio Listeria monocytogenes, in grado di contaminare facilmente una vasta varietà di cibi crudi, a cominciare dalle carni non ben cotte. La salmonella invece è il batterio più comunemente coinvolto nelle infezioni trasmesse con gli alimenti. Le infezioni provocate da salmonella vengono chiamate salmonellosi e nelle loro forme tifoidee possono portare al pericolo di vita.