Infortunio Marquez, che tegola: cambia la corsa al mondiale MotoGP

Il Mondiale di MotoGp ha visto un importante cambiamento con il passaggio di Marc Marquez alla Ducati ufficiale 2025 ma nessuno si aspettava subito un impatto cosi devastante. Il fenomeno spagnolo sta letteralmente dominando il confronto con il compagno di squadra Pecco Bagnaia e parliamo comunque di due piloti plurititolati.

Con la stessa identica moto Bagnaia non ha mai battuto davvero Marc Marquez, finendogli davanti solo a causa di cadute di quest’ultimo ma mai in un confronto testa a testa, Marquez sta dominando il mondiale con diversi punti sul fratello Alex, unico davvero a tenergli testa. Diversa la situazione invece per Bagnaia che è al momento addirittura a 61 punti dalla vetta della classifica.

In casa Ducati, specialmente i tifosi italiani, si chiedono il motivo di questa differenza e lo stesso Bagnaia ha spiegato con fare quasi rassegnato: “A Marc Marquez puoi dare anche un trattare e va comunque veloce, per me non è cosi”, un’ammissione di forza riguardo al compagno di squadra e Bagnaia dovrà fare più che un miracolo per provare a lottare per il titolo, al momento pura utopia potremmo dire.

Problema Marquez, il capotecnico svela tutta la verità

Marco Rigamonti è il capotecnico del campione spagnolo, lo conosce benissimo e sa pregi e difetti che lui ha portato alla guida della Ducati. Ai microfoni di El Mundo Depurtivo Marco ha spiegato con orgoglio: “Analizzando i dati puoi capire dove Marc fa la differenza, e ovvero in ingresso curva e nelle Curve a sinistra”, questi però sono solo un dettaglio riguardo alla carriera del campione spagnolo che al momento appare quasi imbattibile per tutti, eccetto forse per il fratello.

Marquez sembra al momento imbattibile ma anche lui ha vissuto momenti difficili, legati alle troppe cadute e agli infortuni che hanno condizionato la sua carriera. Uno in particolare ha creato praticamente danni permanenti e il suo capo meccanico ha spiegato:

“Le curve a destra risultano un pò più difficili per Marc. Mi ha detto che dopo l’infortunio al braccio è peggiorato in questo e gli è sempre costato fatica, ma ora è anche peggiorato“. Inoltre il meccanico ha sottolineato che senza questo problema lo spagnolo sarebbe praticamente imbattibile per qualsiasi avversario.

Chissà però se questo problema può condizionare il resto della stagione o meno, Marquez resta il favorito ma questo problema preoccupa e non poco tutti i suoi fan.