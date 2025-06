Scambio assurdo tra Inter e Juve: coinvolto un Big della Nazionale

Ci sono ancora due italiane impegnate in campo in queste settimane prima di mandare in archivio in maniera definitiva una stagione praticamente infinita. Si tratta di Inter e Juventus che dovranno disputare il prossimo Mondiale per Club, per la prima volta in questa nuova veste.

Sia i nerazzurri che i bianconeri vivono settimane di grandi cambiamenti tra novità in panchina e in dirigenza. L’Inter dopo la doppia delusione campionato-Champions ha salutato Inzaghi sbarcato in Arabia accogliendo il progetto tecnico di Christian Chivu, approdato a Milano dopo la salvezza raggiunta col Parma.

Alla Juventus è invece arrivata la conferma in panchina di Tudor mentre in dirigenza ha salutato Giuntoli con Comolli come direttore generale in attesa di inserire un nuovo ds. Tante figure quindi si muovono intorno a due delle compagini più storiche del calcio italiano che potrebbero anche finire per incrociare i rispettivi percorsi in sede di calciomercato.

Entrambi i club dovranno metter mano alla sessione estiva per un corposo restyling alle rispettive rose, che necessitano di inserimenti importanti in svariati reparti. In particolare i bianconeri vanno a caccia di forze fresche anche a centrocampo lì dove potrebbe finire nel mirino proprio un calciatore di proprietà dell’Inter.

Calciomercato, asse tra Juventus ed Inter: pronto lo scambio

La Juventus per il centrocampo continua a corteggiare Tonali, ma nel ventaglio di alternative di rilievo c’è anche il nome di Davide Frattesi che è da tempo anche nel mirino potenziale del Napoli.

L’ex centrocampista del Sassuolo ha vissuto un’altra stagione di alti e bassi che non gli ha fatto ancora vivere il definitivo salto di qualità. Ben 7 gol in 47 partite totali rappresentano un ottimo bottino realizzativo anche se, soprattutto in campionato, non è riuscito a ritagliarsi quella titolarità che avrebbe sperato.

A tutto ciò si unisce al delusione per non essere sceso in campo nella finale di Champions contro il PSG dopo essere stato decisivo nei turni precedenti contro Barcellona e Bayern Monaco.

Frattesi è quindi in uscita e piace alla Juventus. A questo punto la stessa Inter potrebbe provare a proporre uno scambio con un calciatore che in bianconero non ha rispettato le aspettative. I nerazzurri potrebbero infatti provare a richiedere il cartellino di Nico Gonzalez, che ha vissuto un’annata poco esaltante condita da soli 5 gol in 35 partite tra tutte le competizioni. Troppi problemi fisici ed un rendimento troppo incostante per l’argentino che potrebbe essere pedina di scambio.