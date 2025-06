5 codici segreti dello smartphone e che nessuno conosce: usarli può tornare davvero molto utile

Probabilmente non lo sappiamo, ma il nostro telefonino racchiude un mondo di funzionalità avanzate quasi sicuramente sconosciute. Ma non inaccessibili, a patto di conoscere il codice segreto. Esattamente: questi cinque codici possono rivelarci dettagli di grande utilità o permetterci di fare test e perfino di migliorare le performance del nostro device.

In sostanza il nostro smartphone nasconde tutta una serie di funzionalità segrete “invisibili” nell’interfaccia utente e che si possono rivelare estremamente utili per testare il cellulare, accedere a informazioni importanti o, ripetiamo, per migliorare le prestazioni del dispositivo.

Chi non conosceva questi cinque codici potrà avere una panoramica delle sequenze che potrebbero rendere ancora più sicuro e potente il telefono. Attenzione però a quando e come utilizziamo i codici. Alcune azioni infatti potrebbero alterare il comportamento del nostro smartphone e complicarci decisamente la vita anziché renderci le cose più facili.

5 codici segreti dello smartphone che possono tornare davvero utili

Una doverosa premessa. Questi codici funzionano soltanto per Android. Ogni smartphone ha un codice che permette di visualizzare l’IMEI del telefono ovvero il codice numerico univoco (acronimo di International Mobile Equipment Identity) che identifica ogni dispositivo mobile. Basterà digitare il codice *#06# e potremo visualizzare il numero identificativo del nostro smartphone (utile per bloccare il telefono in caso di furto o smarrimento).

Il secondo codice utile è *#4636#: apre un menu con informazioni dettagliate sullo stato della batteria, della connessione Wi-Fi e sulle prestazioni del network. Ideale per chi vuole monitorare l’efficienza del suo telefono. Per chi ha uno smartphone Samsung: con il codice #0# si può entrare in un test mode completo, così da testare ogni componente del telefono (come lo schermo, i suoni e altri sensori vitali).

C’è anche un quarto codice Android che permette non soltanto di visualizzare informazioni, ma anche di eseguire test pratici sul telefono. Per esempio il codice *#0588# consente di attivare il test del sensore di prossimità. In questa maniera potremo verificare che il telefono non si accenda accidentalmente quando è vicino all’orecchio nel corso di una chiamata.

Il quinto codice utile invece è ##4636##. Questo codice ci serve a tenere sotto controllo la sicurezza del nostro telefono. Grazie a questo codice Android potremo tenerla strettamente monitorata. Digitando questo codice avremo modo infatti di accedere a un menu che ci permetterà di controllare l’uso delle app. In particolare potremo verificare se qualche applicazione sta usando il nostro telefono in modo non autorizzato. Ottima funzionalità per la protezione dei nostri dati sensibili.