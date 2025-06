Se la bolletta della corrente è sempre alta forse è colpa di dove tieni la lavatrice: spostala e vedrai la differenza

Nessuno lo immagina, ma il posto in cui si tiene la lavatrice può far avere la bolletta della corrente ancora più alta: ecco cosa sapere per non avere più brutte sorprese.

La lavatrice è tra quegli elettrodomestici che in casa ci hanno letteralmente agevolato la vita. Grazie alle sue funzioni, ormai sempre più specifiche ed innovative, ci permetterà di poter ottenere un bucato perfettamente pulito ed igienizzato senza alcuna fatica. Tutto ciò che si dovrà fare, è caricarla in modo adeguato, selezionare il programma giusto ed aggiungere il detersivo, a tutto il resto ci penserà lei.

Ovviamente, affinché la lavatrice possa funzionare in modo adeguato sarà molto importante che sia sempre tenuta ben pulita ed igienizzata. Due fattori necessari, affinché non solo il bucato risulti privo di sporco, macchie, germi e batteri, ma anche per impedire che una lavatrice non proprio pulita possa consumare più energia del necessario. Infatti, più sarà lo sporco che si andrà ad accumulare e più il motore andrà sotto sforzo, facendo così aumentare la bolletta.

Occhio a dove sta collocata la lavatrice, ecco perché la bolletta è sempre alta

Tuttavia, per impedire di avere brutte soprese ogni volta che arriva la bolletta della corrente, si dovrà prestare molta attenzione anche ad un altro fattore che in molti ignorano completamente. Infatti, a differenza di quello che si possa pensare, il posto in cui andremo a collocare la lavatrice può anche influire sulla bolletta rendendola decisamente più cara.

Ma com’è possibile che il luogo in cui abbiamo la lavatrice possa influire così tanto sul consumo di energia? La risposta è molto semplice, il motore per funzionare bene, necessita dello spazio giusto, di una corretta ventilazione e di ambienti freschi. Di conseguenza, collocare la lavatrice in posti che non hanno nessuna di queste caratteristiche, non fa altro che aumentare il costo finale.

Ecco che quindi, luoghi particolarmente umido come garage o cantine, non sono proprio il massimo, dato che lì le temperature sono sempre piuttosto basse e ciò costringerebbe alla lavatrice di mettere sotto sforzo il motore per avere una temperatura di acqua adeguata. Stesso discorso se si opta per sistemare la lavatrice nel bagno o nella cucina, dato che sono ambienti di casa molto umidi e caldi, e portano quindi il motore a surriscaldarsi troppo. Infine, meglio non sistemare mai la lavatrice all’interno di armadi, in quanto non ci sarebbe la giusta ventilazione.