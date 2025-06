5 idee alternative di copricostume: così non dovrai indossare sempre il solito pareo

No, quest'anno in spiaggia non indossare il solti copricostume fatto con il pareo, scegli una di queste 5 idee alternative e detterai moda anche in vacanza.

L’estate è ormai sempre più vicina e questi primi scorci di caldo sembrano farci presagire una stagione piuttosto rovente dal punto di vista delle temperature. C’è chi ha già pensato una strategia per ‘sopravvivere’ a queste future ondate di calore stando in casa e facendo il meno possibile e chi invece opta per una breve fuga al mare appena ne ha la possibilità, prima ovviamente di partire per le tanto attese vacanze.

Ovviamente, andare al mare, soprattutto per le donne, non vuol dire affatto indossare la prima cosa che si trova nell’armadio, anzi, anche in questo caso ogni dettaglio dovrà essere studiato nei minimi dettagli, affinché si possa essere fashion e alla moda anche in spiaggia. I copricostume, ad esempio, sono tra i capi che al mare non possono di certo mancare e che permettono di avere un look completo e perfetto.

5 idee alternative al classico copricostume che faranno tendenza anche in spiaggia

I copricostume sono capi d’abbigliamento leggeri e pratici pensati per essere indossati sopra il costume da bagno. Soni ideali da indossare subito dopo il bagno, in quanto aiutano ad asciugare parzialmente il corpo, offrono una protezione parziale dai raggi del sole e permettono di potersi spostare da una parte all’altra della spiaggia, garantendo la giusta ‘privacy’.

Fino ad ora il modello più utilizzato è il classico pareo, che permette di essere annodato in vari modi, permettendo così di decidere se coprire interamente il proprio costume oppure soltanto la parte di sotto. Ovviamente, anche in questo caso la moda detta legge e per questa estate 2025 il pareo è ormai fuori moda. Ecco quindi, 5 alternative che faranno tendenza in spiaggia:

Camicia oversize: che sia del proprio compagno, o magari acquistata appositamente più grande, la camicia oversize è sicuramente l’alternativa alla moda. Fresca, pratica e comoda sarà perfetta sia per la spiaggia che per la piscina; Abito maxi: anche in questo caso più sarà ampio e più risulterà essere comodo e pratico, perfetto per affrontare le giornate più calde, senza restare costretti in abiti stretti e caldi; Gonna lunga: l’idea perfetta per chi non preferisce coprirsi troppo. Abbinata al costume e agli accessori adatti farà la netta differenza; Pantaloni fluidi: si tratta di pantaloni comodi che non stringono e che sono fatti di materiali freschi e leggeri, ideali sia per la città che per il mare; Kimono e caftani: seppur con qualche anno sulle spalle, queste due alternative non passano mai di moda e permettono di avere un look fresco e sbarazzino.

Ecco quindi 5 idee pratiche per mettere per sempre da parte il solito pareo. Con questi look non si passerà inosservate nemmeno in spiaggia.